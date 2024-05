Máximo Kirchner habló sobre su relación con Kicillof y dijo que “la conductora es Cristina”

El diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, sostuvo que tiene “muchísimas” coincidencias con el gobernador Axel Kicillof, consideró que el mandatario provincial es un “posible candidato” a presidente para los comicios de 2027 y señaló que “la conductora es Cristina”.

“No se entienden las novelas y culebrones que se arman detrás. Axel dio una pelea con los fondos buitres muy importante. En las cosas que importan a los argentinos y argentinas las coincidencias están a la vista”, sostuvo Kirchner en el marco de una entrevista con el diario español El País al ser consultado sobre su relación con el gobernador.

El titular del PJ provincial dijo que tiene “muchísimas” coincidencias y “diferencias lógicas” con el gobernador, “pero no es una interna como la de la década de 1980” (en la que el peronismo dirimió su candidatura presidencial en elecciones internas).

En esa línea, el legislador advirtió que “la conductora es la misma y es Cristina (Kirchner)” y que “podemos tener miradas de cómo se lleva el día a día, pero me paro sobre las coincidencias, no sobre las diferencias que no son dramáticas”.

Sobre las discrepancias, Kirchner sostuvo que Kicillof “puede tener una mirada y yo puedo tener otra” sobre la manera de enfrentar al presidente Javier Milei. Asimismo, coincidió en la iniciativa a “explorar afuera del peronismo” para ampliar el frente. En ese fragmento de la entrevista dejó una sugerente frase: “Algunos lo hacen superficialmente, otros lo hacemos habitualmente”.

Consultado sobre su ausencia en el acto de Kicillof en Florencio Varela, Kirchner dijo que “hacía un tiempo que no hablaba con el gobernador”. “Hablan mis compañeros con él. Hay momentos en que hablas menos o más, no es dramático. Son momentos políticos que se atraviesan y nada más”, agregó.

En tanto, consideró que el gobernador bonaerense es uno de los posibles candidatos a presidente del peronismo para 2027, aunque lo nombró entre otros. “Es un más que posible candidato a presidente como puede ser (el senador) Wado [Eduardo de Pedro], hay que ver qué define /Sergio) Massa y quién surge también”, agregó.