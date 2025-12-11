Mauricio Del Pino asume la Dirección Técnica del Deportivo San Agustín

Esta semana se conoció que Juan Pablo Sainz, quien estaba al frente de la Dirección Técnica del primer equipo del Deportivo San Agustín, había renunciado.

Conforme información recabada, la comisión directiva de San Agustín habría solicitado al ex técnico dar un paso al costado, por un lado los resultados y otros items que la fuente se limito a mencionar, pero que fue parte de lo que motivo a la CD granate, tomar esa decisión.

En las ultimas horas se conoció que el ex DT del Club Atlético 9 de Julio, Mauricio Del Pino, asume como nuevo Director Técnico del equipo vinotino. En el equipo hay varios jugadores que el ha dirigido y que los conoce muy bien a la hora de dirigirlos.