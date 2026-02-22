Mastellone Hnos. conmemora el Día del Tambero

En el Día Nacional del Tambero, Mastellone Hnos. reconoce la labor diaria de quienes hacen posible la producción de leche en la Argentina. Desde las primeras horas del día y durante toda la jornada, los tamberos y sus equipos de trabajo asumen la gran responsabilidad de obtener la mejor materia prima. Su labor no solo es indispensable en el proceso productivo, sino que también contribuye al desarrollo del sector y a la sostenibilidad de la lechería nacional.

A lo largo de su historia, Mastellone Hnos. ha sostenido un compromiso histórico con el productor de leche, sus equipos y, entre ellos, por supuesto el tambero. En 1962, la compañía incorporó inspectores de tambos con el objetivo de optimizar la infraestructura de los tambos, con el objetivo de seguir obteniendo la mejor calidad de la materia prima. En 1998, lanzó el Laboratorio de Calidad de Leche, una iniciativa pionera en el país que permitió establecer altos estándares de control sobre la materia prima. Posteriormente, en 2015, presentó el “Plan Más Leche”, un programa de capacitaciones y concientización destinado a mejorar la calidad de vida de los rodeos. Más recientemente, en 2021, desarrolló “TamboMás”, una iniciativa de financiación y asesoramiento que promueve la innovación en los tambos, enfocándose en el bienestar animal, el confort y la salud de los rodeos.

Esta fecha conmemorativa se instauró en honor a la creación de la Unión General de Tamberos en 1920 y se celebra oficialmente desde 1968, cuando el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires la estableció mediante el Decreto Nº3192.

“El compromiso es con la calidad de la leche que luego se transformará en productos que llegan a cada punto del país, a cada mesa, a cada familia. Es un compromiso con la calidad de vida de quienes eligen nuestros productos pero también de cada uno que trabaja en el tambo día a día para obtenerla”, expresó Lucas Lázzaro, Gerente de Desarrollo y Abastecimiento Lácteo.

En esa línea, la compañía lleva adelante charlas técnicas de bienestar animal, huella de carbono, eficiencia productiva, sustentabilidad en el tambo y tecnología. Ha realizado simposios abiertos a la comunidad tambera para que no sólo crezcan los tambos remitentes de Mastellone Hnos. sino los tambos del país, con el fin de contribuir al desarrollo de la lechería nacional.