Más de 3.500 corredores de 40 países disfrutaron de la mejor carne del mundo.
Carne Argentina fue el combustible oficial de una de las carreras de ultra trail más importantes del mundo. Se llevó a cabo en San Carlos de Bariloche entre el martes 18 y el sábado 22 de noviembre.
Florencia Madero, representante de UTMB Argentina, destacó «Tuvimos 3.500 corredores y todos, sin importar la hora de llegada, recibieron una hamburguesa de carne argentina. Es muy importante mostrar no solo la calidad del producto, sino también la cultura que se genera alrededor de la carne y compartirla con los participantes, de los cuales cerca del 30% son extranjeros».
Por su parte, Alejandro Ochoa, Director de UTMB LATAM, enfatizó «Esta es una carrera muy especial, muy argentina, y no podía faltar la oportunidad de probar nuestra carne, que es espléndida. Para un corredor, terminar la prueba y degustar este alimento convierte la experiencia deportiva en una vivencia cultural. No es común ofrecer algo así en carrera, lo cual lo hace atractivo y diferente».
Rafael Miranda, Director de UTMB Brasil, también subrayó el impacto positivo «La carne tiene muchos beneficios para los corredores. Ojalá pudiéramos ofrecer algo así a todos los brasileños. Tener este producto en la meta es increíble».
El evento marcó la cuarta participación de la Argentina en la Serie Mundial de Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) y la primera vez en la ciudad rionegrina.
Los participantes desafiaron seis distancias: 130K, 80K, 55K, 33K, 22K y 12K y, al cruzar la meta, fueron recibidos con una hamburguesa elaborada en el food truck de Carne Argentina. En el área de recuperación los guardaban costillares a la llama, sándwiches de picaña y colita de cuadril, ideales para reponer energías luego del esfuerzo.
Para el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el segmento deportivo —y especialmente el mundo del trail— es un espacio clave para promover el consumo de carne como proteínas de alto valor biológico, fundamental para la regeneración muscular y un estilo de vida saludable.
Carne Argentina, Combustible Oficial del Deporte.
