Más de 3.500 corredores de 40 países disfrutaron de la mejor carne del mundo.

Carne Argentina fue el combustible oficial de una de las carreras de ultra trail más importantes del mundo. Se llevó a cabo en San Carlos de Bariloche entre el martes 18 y el sábado 22 de noviembre.

Florencia Madero, representante de UTMB Argentina, destacó «Tuvimos 3.500 corredores y todos, sin importar la hora de llegada, recibieron una hamburguesa de carne argentina. Es muy importante mostrar no solo la calidad del producto, sino también la cultura que se genera alrededor de la carne y compartirla con los participantes, de los cuales cerca del 30% son extranjeros».

Por su parte, Alejandro Ochoa, Director de UTMB LATAM, enfatizó «Esta es una carrera muy especial, muy argentina, y no podía faltar la oportunidad de probar nuestra carne, que es espléndida. Para un corredor, terminar la prueba y degustar este alimento convierte la experiencia deportiva en una vivencia cultural. No es común ofrecer algo así en carrera, lo cual lo hace atractivo y diferente».