Más de 100 paneles, invitados de lujo y todas las tendencias: así se palpita el Congreso Aapresid 2026

Desde el martes 4 de agosto al mediodía, hasta el jueves 6 a las 18 horas se llevará a cabo la 34° edición del Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro, que este año regresa a Rosario y tendrá como sede el Salón Metropolitano.

Con la presencia de disertantes nacionales e internacionales, técnicos, productores, funcionarios y firmas del sector, el Congreso Aapresid se reafirma como la cita obligada con el conocimiento y la innovación para el agro.

10 auditorios y cientos de especialistas

Bajo el lema «Nuestro Suelo, Nuestra Voz», en sus 10 auditorios que funcionarán en simultáneo, con interpretación en inglés y portugués, se llevarán a cabo más de 100 paneles de los que participarán más de 350 oradores de primer nivel de Argentina y el mundo. La agenda recorrerá los 9 ejes temáticos del congreso.

«Nos preparamos para una nueva edición de este evento que cobra cada vez más relevancia, tanto para nuestra institución como para el ecosistema productivo y agroalimentario de Argentina y la región. Esperamos referentes de todo el mundo para hablar de los temas que interesan a los productores, desde las últimas tendencias en tecnologías y conocimiento agronómico, hasta lo político, económico y social. En un contexto cada vez más fragmentado y complejo, que despliega nuevas amenazas pero también nuevas oportunidades, el Congreso es un espacio ideal para debatir el destino del Agro argentino», expresó el presidente de Aapresid, Marcelo Torres.

Entre los principales expertos internacionales se destacan Chad Lee (Universidad de Kentucky), quien compartirá estrategias para el manejo del maíz de alto rendimiento; Christine Morgan, una de las principales especialistas mundiales en salud del suelo; Dwayne Beck, referente histórico de la agricultura regenerativa en Estados Unidos; Celso Omoto, que analizará la experiencia brasileña en el manejo de plagas como el gusano cogollero; y Muhammed Ibrahim, director general del IICA, quien expondrá sobre los nuevos modelos de cooperación científica y tecnológica para la agricultura.

La agenda se completa con el protagonismo de prestigiosos investigadores, técnicos y consultores nacionales. Entre ellos, Leonardo Coll, Gervasio Piñeiro, Fernando Salvagiotti, Diego Rotili, Wenceslao Tejerina, Alejandro Vera, Mariano Echegaray, David Miazzo y Leonardo De Benedictis, quienes trabajarán en profundidad las variables que hacen a la actividad agropecuaria pero también las novedades que llegan desde la academia.

Una nueva agenda para pensar el negocio

Entre las principales novedades de esta edición se destaca la incorporación del eje “Gestión Empresarial”, que reunirá a economistas, empresarios, consultores y especialistas para debatir sobre financiamiento, inversiones, liderazgo, organización de equipos y herramientas de gestión. Serán los encargados de complementar la tradicional mirada técnica del congreso con contenidos orientados a la gestión de las empresas del sector.

A la vez, se llevará a cabo una nueva edición de las charlas Aaprender, un espacio que busca ampliar la conversación incorporando miradas provenientes de otros ámbitos. Con la coordinación y participación del Biólogo y divulgador Diego Golombek, el ciclo incluirá en su “line up” a Sebastián Zuccardi (Bodega Zuccardi), Rosario Campos (Economista), Fredi Vivas (CEO y Cofundador de RockingData) y Carlos Ojea Rullán (Criador y Asesor Ganadero).

“Este Congreso reunirá a todos los actores de la cadena agroalimentaria para ofrecer a los productores una mirada 360° sobre la actualidad y tendencias en el sector, así como sobre las problemáticas y soluciones que se pueden generar. Nos convoca además un lema que nos interpela profundamente, porque es un llamado a escuchar del suelo y todo su conocimiento acumulado en miles de años para transformarlo en mejores decisiones”, expresó al respecto Carolina Meiller, directora adjunta de Prospectiva Aapresid.

Protagonismo AgTech

El ecosistema de startups líderes en innovación volverá a ocupar un lugar central dentro del Congreso. Como antesala del evento, el martes a las 9 horas abrirá sus puertas el Agtech Forum en la Bolsa de Comercio de Rosario, que continuará con actividades en el Salón Metropolitano para conectar startups, empresas, inversores y referentes tecnológicos.

En el congreso también funcionará el Espacio Agtech, un sector de 150 m2 donde distintas firmas exhibirán sus desarrollos y compartirán experiencias con productores y asesores.

El tradicional Agtech Demo Day, que se llevará a cabo el día miércoles 5 a las 17 horas, será la oportunidad para que algunos de esos emprendimientos tecnológicos se presenten ante un jurado especializado.

Negocios, inversiones y remates

«Hoy los productores buscan conocimiento, pero también herramientas para tomar decisiones y generar nuevas oportunidades. Por eso trabajamos para que el Congreso Aapresid combine una agenda técnica de primer nivel con remates de hacienda, espacios de networking, rondas de negocios y vinculación entre todos los actores del ecosistema agroindustrial«, señaló Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, empresa organizadora de Expoagro.

En este sentido, participarán más de 100 expositores haciendo del congreso un punto estratégico para el networking y los negocios. Desde firmas de semillas y genética, protección de cultivos, maquinaria, agricultura de precisión y tecnologías, hasta exportadoras y acopiadoras de granos, entidades financieras, aseguradoras e instituciones del rubro.

Las empresas además de estar presentes con sus equipos, brindar asesoramiento y charlas, también prepararon ofertas para todos los productores y técnicos que se acerquen al evento.

En la misma línea, para esta edición, se destaca la presencia de once bancos: Banco Nación, Galicia, Macro Agro, Banco Provincia, BBVA, Santander, Banco Comafi, ICBC, Banco Santa Fe, Banco Municipal de Rosario y Banco Entre Ríos. Quienes arribarán con interesantes promociones para impulsar las inversiones, y así producir más y mejor.

Promoviendo las relaciones comerciales, por segundo año consecutivo, se realizarán las Rondas de Negocios, una iniciativa que busca vincular a productores, empresas, startups Agtech e inversores para facilitar acuerdos, alianzas estratégicas y nuevas oportunidades de negocios. Las reuniones tendrán lugar el miércoles 5 por la tarde y el jueves 6 por la mañana, la participación será gratuita para todos los asistentes al Congreso, con inscripción previa y la posibilidad de participar como inversor o como oferente de soluciones.

Asimismo, durante el evento se desplegarán tres remates televisados y vía streaming, a cargo de las consignatarias: Jauregui Lorda, AFA y ROSGAN, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de uno de sus socios operadores, Pastore y CIA.

Mucho más que un congreso

Fuera de los auditorios, el congreso contará una vez más con una diversidad de espacios e iniciativas para todos los públicos. Entre ellos se destaca el debut del Laboratorio de Suelos, impulsado junto al INTA para acercar demostraciones prácticas; la galería digital «Ciencia a Campo», donde se exhibirán investigaciones aplicadas a problemas concretos del productor; y el espacio Sabores de Santa Fe, que reunirá gastronomía regional, cocina en vivo y actividades vinculadas a la producción de alimentos.

De este último espacio participará el cocinero Luciano Luchetti (Locos x el asado) con una demostración de cocina el jueves al mediodía.

Asimismo, cada detalle será transmitido en vivo a través del streaming Levantando la Perdiz, que recorrerá el predio durante los tres días del evento con entrevistas e invitados especiales.

La agenda se completará con un “after” abierto a todos los asistentes el miércoles por la tarde.