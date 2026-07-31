Con los abuelos NO: Cometieron actos vandalicos contra el Hogar Municipal de Ancianos, donde arrojaron piedras

La Municipalidad de Nueve de Julio expresa su más enérgico repudio ante los actos vandálicos registrados durante la noche de ayer en el Hogar de Ancianos Municipal “Santo Domingo de Guzmán”, donde autores ignorados arrojaron piedras contra el establecimiento, afectando la tranquilidad y el descanso de los residentes a altas horas de la noche.

Como consecuencia de este accionar, se produjeron daños en los vidrios de algunas ventanas correspondientes a los dormitorios del establecimiento, generando una situación de preocupación y

malestar entre quienes se encontraban allí.

Desde el Municipio se considera absolutamente inadmisible y repudiable que un espacio destinado al cuidado, protección y bienestar de adultos mayores sea objeto de este tipo de hechos, que además de provocar daños materiales, alteran el descanso y la tranquilidad de personas especialmente vulnerables.



Ante lo sucedido, se han dispuesto de inmediato las medidas correspondientes y se trabaja en conjunto con las fuerzas de seguridad locales para avanzar en el esclarecimiento del hecho y dar con los responsables.

La investigación se lleva adelante de manera exhaustiva, con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a

repetirse.

El hecho, una vez conocido, generó un amplio y generalizado repudio entre los vecinos, quienes manifestaron su preocupación y rechazo frente a una conducta que atenta contra un espacio de carácter comunitario y, fundamentalmente, contra la tranquilidad de los adultos mayores que allí residen, más allá de que, afortunadamente, no se debieron lamentar consecuencias personales para los internos y el personal

del establecimiento.