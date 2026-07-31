Sinónimo de pertenencia en el Palomar: El Club y Biblioteca Agustín Álvarez anuncio que su DT de Primera es Juan Zega

«Con mucha alegría y motivación, anunciamos que Juan Zega será el nuevo Director Técnico de nuestra Primera División», anuncio en sus redes sociales el Club y Biblioteca Agustín Álvarez.

El hecho se da que tras el fallecimiento de Omar Santorelli quien se aprestaba por segunda temporada a ser el DT en el equipo de El Palomar, el Club comenzó en la tarea de incorporar un director técnico y lo resolvió convocado a Zega.

La entidad destaco que «Hablar de Zega es hablar de Agustín Álvarez. Su apellido es sinónimo de nuestro club, de nuestra historia y de un profundo sentido de pertenencia. Juan se inició futbolísticamente en nuestra institución, defendió la camiseta de Primera División y fue uno de los emblemas del inolvidable equipo bicampeón de 1996 y 1997.

Hoy, 21 años después, vuelve a sentarse en el banco de suplentes del club que lo vio crecer, para comenzar una nueva etapa y asumir un nuevo desafío», publicaron.

Lo acompañarán en el cuerpo técnico Carlos González, Daniel Barone y Daniel Primiani. A la espera de la confirmación del entrenador de arqueros, el equipo de trabajo se completa con el preparador físico Marcelo Colombo.