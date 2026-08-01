Con nueve híbridos en el stand, Illinois exhibe su portfolio completo de maíz en el Congreso Aapresid
ILLINOIS Semillas, la marca de maíz de GDM presentará su portfolio completo de híbridos en el marco del Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro, que se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario.
Durante las tres jornadas, la firma contará con un stand en el que exhibirá sus alternativas adaptadas a diferentes regiones, ambientes productivos, fechas de siembra y estrategias de manejo.
Genética adaptada a cada ambiente
Entre los materiales destacados se encuentra IS 2738 MGRR2, un híbrido prolífico, estable y con rápida tasa de secado, recomendado para planteos de baja densidad y ambientes restrictivos. También estará IS 550 VT3P/RR2, un material híper precoz que constituye una alternativa estratégica para siembras tardías y cosechas anticipadas.
Para los ambientes de la región Centro, ILLINOIS exhibirá IS 2773 TRE/VT3P, IS 799 TRE e IS 7.24 TRE, híbridos que combinan potencial de rendimiento, estabilidad, adaptabilidad y sanidad. Los materiales IS 7.24 TRE e IS 2773 TRE también muestran un destacado comportamiento en la región Norte.
La propuesta se completa con IS 2789 VIP3 e IS 782 VIP3, híbridos con plasticidad reproductiva y capacidad para compensar las variaciones ambientales, contribuyendo a sostener el rendimiento.
«Productores, técnicos, asesores y distribuidores podrán acercarse al stand para conocer las características y el posicionamiento de cada híbrido, además de recibir recomendaciones de manejo ajustadas a cada lote por parte del equipo técnico y comercial de la compañía», comentó Segundo Delor, gerente de la firma.
La participación será también una oportunidad para compartir los avances de ILLINOIS en investigación y desarrollo y mostrar cómo la plasticidad reproductiva, la correcta elección de la densidad y el posicionamiento por ambiente permiten transformar el potencial genético en resultados.
Con el respaldo de GDM y una propuesta enfocada exclusivamente en el cultivo de maíz, ILLINOIS continúa fortaleciendo su presencia en el mercado argentino y acompañando a los productores con materiales que combinan genética, biotecnología, sanidad, potencial y estabilidad.
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