Más de 1.000 jóvenes participaron del encuentro organizado por la UNNOBA y Expoagro

La UNNOBA fue anfitriona de la Jornada Nacional de Jóvenes realizada el jueves 12 de marzo en Expoagro. El encuentro convocó a más de 1.000 jóvenes de todo el país que participaron de una actividad en la que hubo presentaciones y demostraciones técnicas que generaron un espacio de intercambio y aprendizaje en torno a la actividad agroindustrial, con foco en la adopción de nuevas tecnologías.

En la apertura de la jornada, el rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, agradeció a Expoagro por haber abierto las puertas a la Universidad para ser anfitriona de un encuentro que convocó a estudiantes universitarios y jóvenes de todo el país, en torno a un espacio de promoción del conocimiento y la innovación.

“Para la UNNOBA representa un orgullo, además de una enorme responsabilidad, el haber sido convocados para organizar junto a Expoagro esta Jornada Nacional de Jóvenes”, expresó Tamarit, poniendo el acento en el perfil de las carreras que dicta la UNNOBA y que resultan estratégicas para el desarrollo del complejo agroindustrial de Argentina.

“El aumento sostenido en la matrícula de las carreras vinculadas al agro, sumado al desarrollo de laboratorios y el compromiso de nuestros docentes investigadores, ha consolidado la presencia de la UNNOBA en la región y eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, a un evento de esta magnitud”, destacaron desde la universidad.

“Varias de nuestras carreras están vinculadas al campo. Somos la Universidad del campo y nos honra haber sido invitados a generar este encuentro que significa un espacio de intercambio de experiencias y vinculación de los estudiantes con empresas, instituciones y líderes en esta megamuestra”, sostuvo.



“Este tipo de encuentros promueven el conocimiento, la innovación, la proyección profesional y la generación de vínculos entre estudiantes de todo el país y referentes del sector agroindustrial. Tener la posibilidad de contar con estos eventos de vinculación con la práctica es indispensable para la formación integral de los futuros profesionales”, agregó el rector de la UNNOBA ratificando su agradecimiento a Expoagro y a Diego Abdo por la invitación.

Como parte de la apertura de la Jornada Nacional de Jóvenes se proyectó un video institucional con testimonio de estudiantes que cursan carreras que se dictan bajo la órbita de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales: https://www. youtube.com/watch?v=8e_- Hjrpp2Q

La presencia de la UNNOBA

La delegación de la UNNOBA estuvo integrada por sesenta estudiantes de las distintas carreras que dicta la Universidad, docentes e investigadores.

Además del rector de la UNNOBA, estuvieron presentes, Florencia Castro, vicerrectora; y Leandro Fariña, director del Campo Experimental, “Las Magnolias”.

Otras universidades

Participaron del encuentro estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA), Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Córdoba, UADE, ACA, Jornaderos Agro, Red de Jóvenes y FACA, entre otros. Además se destacó la presencia de jóvenes productores y público que se acercaron al tecnódromo donde se desarrolló el encuentro.

Respecto de este nivel de participación, autoridades de la UNNOBA valoraron el interés por la propuesta e insistieron en la importancia que tiene la vinculación como “componente indispensable para promover lazos y redes de intercambio sostenibles para su futuro como profesionales”.

También destacaron la importancia del acercamiento a las nuevas tecnologías como un insumo indispensable en el proceso de formación académica, que debe promover la intensificación de las actividades prácticas, el desarrollo de habilidades blandas, la resolución de problemas y la vinculación directa con el medio socioproductivo.

En esta línea observaron la Jornada Nacional de Jóvenes como “un escenario que resultó propicio y, esperamos, enriquecedor”.