Martes 13: Fuerte impacto entre dos vehículos en Ruta 65

Sucedió este martes 13 de enero, aproximadamente a las 07.10 horas, a la altura del kilómetro 306 de la arteria Provincial. Bomberos Voluntarios de Urdampilleta trabajó con una dotación a cargo de Franco Astengo.

No hubo heridos de consideración, solo el traslado preventivo de uno de los ocupantes del Peugeot al Hospital “Juan G. de Míguens” de Urdampilleta.

Este martes por la mañana, dos conductores coincidieron en tiempo y espacio en el kilómetro 306 de la Ruta Provincial 65, a pocos metros del Acceso a la localidad de Urdampilleta, en la última curva en sentido norte-sur.

Al arribar al lugar, los servidores públicos se encontramos con dos vehículos que habían chocado, no frontalmente sino como si se hubieran rozado. En el vehículo Renault Clío, transitaba un joven de Bolívar que se dirigía a trabajar a la Unidad 17 del Servicio Penitenciario.

En dirección contraria viajaban tres ocupantes que eran de Berisso, Partido de La Plata, y después de ser asistidos, uno de ellos fue trasladado a Urdampilleta por prevención.

Los vehículos involucrados en el accidente son un Peugeot 208, con dominio colocado AH 525 OQ, en el que viajaban tres jóvenes, y por otra parte un Renault Clío con dominio colocado BWO 236, en el que transitaba un bolivarense que trabaja en la Unidad 17. Fuente: Radio 10 Bolívar