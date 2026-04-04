Mariano Navone luchó hasta el final y logró el pase a la final del ATP de Bucarest

El tenista de 9 de Julio superó una batalla de 3 horas, 31 minutos después de perder el primer set y así logró instalarse por segunda vez en tres años en la final del torneo rumano.

Mariano, buscará mañana domingo buscara su segundo título de la temporada, en marzo gano la Cup Cana ante el ganador de la restante semifinal que jugaban a continuación el húngaro Fabian Marozsan y el español Daniel Merida.

Las estadísticas reflejan la paridad:

Puntos ganados: 127 para Navone contra 125 de su rival

127 para Navone contra 125 de su rival Break points: 6/13 para el argentino y 6/14 para el neerlandés

6/13 para el argentino y 6/14 para el neerlandés % de primer servicio: 82% Navone vs. 66% Van de Zandschulp

82% Navone vs. 66% Van de Zandschulp Puntos de servicio ganados: 79 a 67 a favor del argentino

A pesar de no registrar aces y cometer 2 dobles faltas, Navone se sostuvo con una alta efectividad en el saque y una gran respuesta en momentos decisivos. El triunfo no es casualidad.

Navone, actualmente cerca del Top 50 del ranking ATP, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En Bucarest ya había mostrado carácter en cuartos de final, cuando remontó ante Alex Molčan tras perder el primer set. Ese partido marcó el camino de lo que volvió a repetir en semifinales.

Con esta victoria, Navone suma 9 triunfos en sus últimos 10 partidos, consolidando una evolución sostenida desde la llegada de su nuevo equipo de trabajo.