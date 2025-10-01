María José Gentile, ante la denuncia como integrante del Comité Cuenca A3 del Rio Salado

«No he sido notificada» afirmo la intendente municipal de 9 de Julio, María José Gentile al ser consultada por la denuncia radicada en su contra el Tribunal Nº 2 de Trenque Lauquen, por parte de un grupo de cinco productores rurales, en su condición de vice presidente del Comité Cuenca A3 del Rio Salado.

La denuncia, basada en «estrago por inundación también alcanza al intendente de Carlos Casares, Daniel Standik, quien es presidente de este organismo, al secretario de obras publicas del municipio de Pehuajo, y al intendente de Hipólito, Horacio Pugnanoli.

Gentile en dialogo con El Regional Digital, cuestiono que esto se maneja primero por los medios y después se hace las notificaciones que corresponden. Según la jefe comunal de 9 de Julio, no he podido hablar con el intendente de Carlos Casares, si con autoridades de la autoridad del agua e hidráulica y no han sido notificados, aseguro.