Mar del Plata: robaron una camioneta con casa rodante y dejaron dos niños abandonados en la ruta 226

Una familia mendocina vivió un verdadero infierno durante sus vacaciones en Mar del Plata: tres delincuentes armados interceptaron la camioneta con casa rodante en la que viajaban el matrimonio y sus cuatro hijos, se llevaron el vehículo con parte de la familia en su interior y abandonaron a dos chicos, de 6 y 8 años, sobre la banquina de la Ruta Provincial 226.

Operativo

En tanto, efectivos policiales lograron hallar los vehículos en un descampado del Barrio Hipódromo de Mar del Plata. En el lugar, trabajaron peritos de la Policía Científica en busca de rastros que permitan identificar a los responsables.

La causa fue caratulada como robo y hallazgo automotor e intervino la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia realizó la denuncia correspondiente y se constató que ninguno de ellos presentaba lesiones.