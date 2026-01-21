Maquinaria, tecnología y conocimiento: YOMEL prepara una propuesta integral para Expoagro 2026

Expoagro festeja sus 20 años a lo grande, y la fábrica de maquinarias agrícolas YOMEL prepara una propuesta integral y abarcativa para estar a tono con la edición aniversario. La pyme familiar, que acumula más de 5 décadas de trabajo en la industria metalmecánica, reafirma su compromiso histórico con el desarrollo del agro argentino y regional y vuelve a decir presente en la “Capital de los Agronegocios”.

La propuesta fue diseñada tanto para los productores como para los distintos actores del sector agropecuario en todas sus ramas, a las que YOMEL atiende con una amplia oferta de productos y soluciones. En Expoagro 2026 edición YPF Agro ofrecerán maquinaria, tecnología aplicada y generación de conocimiento.

Los “fierros” serán protagonistas

La maquinaria YOMEL tiene un liderazgo indiscutido en las actividades agrícolas y ganaderas. Con más de 200 productos en su portfolio, la firma ofrece una amplia gama de maquinaria e implementos agrícolas, incluyendo equipos para fertilización, henificación, desmalezado, nivelación de suelos, fruticultura, y horticultura, con soluciones que cubren diversas necesidades del campo argentino.

Esa propuesta se verá reflejada en su participación de la megamuestra agroindustrial, a la que ven como una oportunidad para acercar al público equipos consolidados y desarrollos que surgen del diálogo permanente con productores, contratistas y técnicos; eje central de la filosofía de la empresa.

“Somos expositores desde la primera hora. Expoagro es parte del ADN de nuestra empresa y una cita obligada en la agenda anual”, expresaron desde la firma, al detallar su desembarco en el predio ferial y autódromo de San Nicolás a partir del 10 de marzo.

Uno de los hitos más relevantes de esta edición es la continuidad de YOMEL como Rotoenfardadora oficial de Expoagro con la emblemática MAGNA. Se trata de un reconocimiento que pone en valor la trayectoria, confiabilidad y desempeño de una línea de productos que se ha convertido en referencia para el sector forrajero. Esta distinción refuerza el vínculo entre la marca y una muestra que representa el corazón del agro argentino.

Asimismo, nuevamente YOMEL formará parte del Tecnódromo, el espacio donde la tecnología se pone en acción y se muestran soluciones aplicadas a la producción real. Allí, la empresa participa con equipos en funcionamiento, acercando al público una experiencia concreta y dinámica sobre el uso eficiente de la maquinaria en el campo.

Conocimiento al servicio del agro

La agenda institucional se completa con una charla técnica sobre henolaje, un método de conservación del forraje que permite trabajar en condiciones climáticas adversas y se torna cada vez más relevante para la producción ganadera moderna.

La misma será dictada por un especialista de la empresa en el Auditorio de Ganadería, y abordará prácticas, beneficios y claves de manejo. La propuesta se enmarca en el objetivo de YOMEL de contribuir a la capacitación y al intercambio de conocimiento, entendiendo que la tecnología cobra verdadero valor cuando va acompañada de información y buenas prácticas.

Con esta participación, YOMEL reafirma en Expoagro 2026 su rol como empresa industrial comprometida con el presente y el futuro del campo, consolidando vínculos, impulsando innovación y acompañando a quienes hacen del campo un motor de desarrollo.