Maquinaria agrícola: leve repunte en enero y señales mixtas para el arranque de 2026
Los patentamientos de maquinaria agrícola arrancaron 2026 con una leve recuperación en Argentina, luego de varios meses consecutivos de caídas. Según los datos oficiales difundidos por ACARA,en enero se matricularon 494 equipos autopropulsados, lo que representa una suba interanual del +4,9% frente a igual mes de 2025. El dato marca un primer quiebre en la tendencia negativa, aunque todavía no alcanza para hablar de una recuperación firme del mercado, clave para la inversión y la actividad industrial ligada al agro.
Pese a la mejora interanual, enero mostró una caída del -8,3% frente a diciembre, cuando se habían patentado 456 unidades. De hecho, el registro fue el segundo más bajo de los últimos diez meses, apenas por encima del piso observado hacia el cierre de 2025.
La lectura del sector es clara: hay señales de alivio, pero el contexto sigue condicionado por financiamiento costoso, cautela inversora y márgenes ajustados, en un escenario donde cada decisión de compra se analiza con lupa.
Patentamientos totales de maquinaria autopropulsada
|Mes
|2025
|2026
|Enero
|471
|494
|Febrero
|403
|–
|Marzo
|352
|–
|Abril
|782
|–
|Mayo
|853
|–
|Junio
|506
|–
|Julio
|597
|–
|Agosto
|550
|–
|Septiembre
|621
|–
|Octubre
|554
|–
|Noviembre
|498
|–
|Diciembre
|456
|–
El segmento de tractores mostró un desempeño más estable. En enero se patentaron 395 unidades, con una suba interanual del +2,3% y un crecimiento mensual del +4,8%.
En el ranking de marcas, John Deere volvió a liderar con claridad, concentrando el 35,7% de los patentamientos, seguido por Case IH (16,7%), New Holland (14,9%), Massey Ferguson (7,8%) y Pauny (5,8%).
Patentamientos de tractores
|Mes
|2025
|2026
|Enero
|386
|395
|Febrero
|310
|–
|Marzo
|255
|–
|Abril
|576
|–
|Mayo
|685
|–
|Junio
|408
|–
|Julio
|471
|–
|Agosto
|448
|–
|Septiembre
|518
|–
|Octubre
|427
|–
|Noviembre
|398
|–
|Diciembre
|377
|–
Las cosechadoras fueron el gran motor del repunte de enero. Se patentaron 60 unidades, con una suba interanual del +57,9% y un crecimiento mensual del +27,7%, el mejor desempeño entre los principales segmentos.
El liderazgo volvió a estar en manos de John Deere (51,7%), seguido por Case IH (23,3%), New Holland (15,0%), Claas (5,0%) y Massey Ferguson (3,3%).
Patentamientos de cosechadoras
|Mes
|2025
|2026
|Enero
|38
|60
|Febrero
|61
|–
|Marzo
|64
|–
|Abril
|113
|–
|Mayo
|95
|–
|Junio
|55
|–
|Julio
|53
|–
|Agosto
|47
|–
|Septiembre
|43
|–
|Octubre
|65
|–
|Noviembre
|53
|–
|Diciembre
|47
|–
El segmento de pulverizadoras autopropulsadas mostró un comportamiento dispar. En enero se patentaron 39 unidades, con una caída interanual del -17,0%, aunque con una suba del +21,9% frente a diciembre.
Por marcas, el liderazgo fue para Caimán (20,5%), seguida por Metalfor (17,9%), Jacto (12,8%), Pla (10,3%) y New Holland (10,3%).
Patentamientos de pulverizadoras
|Mes
|2025
|2026
|Enero
|47
|39
|Febrero
|32
|–
|Marzo
|33
|–
|Abril
|93
|–
|Mayo
|73
|–
|Junio
|43
|–
|Julio
|73
|–
|Agosto
|55
|–
|Septiembre
|60
|–
|Octubre
|62
|–
|Noviembre
|47
|–
|Diciembre
|32
|–
Finalmente, durante enero se patentaron 10 equipos correspondientes a otros autopropulsados, incluyendo picadoras de forraje (5 unidades), segadoras (3) y fertilizadoras (2).
El arranque de 2026 deja una señal de alivio para el mercado de maquinaria, pero todavía no consolida un cambio de tendencia. Con el crédito, la rentabilidad y la previsibilidad macroeconómica como variables clave, el sector sigue esperando condiciones más claras para que la inversión vuelva a tomar volumen.
