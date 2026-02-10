Maquinaria agrícola: leve repunte en enero y señales mixtas para el arranque de 2026

Los patentamientos de maquinaria agrícola arrancaron 2026 con una leve recuperación en Argentina, luego de varios meses consecutivos de caídas. Según los datos oficiales difundidos por ACARA,en enero se matricularon 494 equipos autopropulsados, lo que representa una suba interanual del +4,9% frente a igual mes de 2025. El dato marca un primer quiebre en la tendencia negativa, aunque todavía no alcanza para hablar de una recuperación firme del mercado, clave para la inversión y la actividad industrial ligada al agro.

Pese a la mejora interanual, enero mostró una caída del -8,3% frente a diciembre, cuando se habían patentado 456 unidades. De hecho, el registro fue el segundo más bajo de los últimos diez meses, apenas por encima del piso observado hacia el cierre de 2025.

La lectura del sector es clara: hay señales de alivio, pero el contexto sigue condicionado por financiamiento costoso, cautela inversora y márgenes ajustados, en un escenario donde cada decisión de compra se analiza con lupa.

Patentamientos totales de maquinaria autopropulsada

Mes 2025 2026 Enero 471 494 Febrero 403 – Marzo 352 – Abril 782 – Mayo 853 – Junio 506 – Julio 597 – Agosto 550 – Septiembre 621 – Octubre 554 – Noviembre 498 – Diciembre 456 –

El segmento de tractores mostró un desempeño más estable. En enero se patentaron 395 unidades, con una suba interanual del +2,3% y un crecimiento mensual del +4,8%.

En el ranking de marcas, John Deere volvió a liderar con claridad, concentrando el 35,7% de los patentamientos, seguido por Case IH (16,7%), New Holland (14,9%), Massey Ferguson (7,8%) y Pauny (5,8%).

Patentamientos de tractores

Mes 2025 2026 Enero 386 395 Febrero 310 – Marzo 255 – Abril 576 – Mayo 685 – Junio 408 – Julio 471 – Agosto 448 – Septiembre 518 – Octubre 427 – Noviembre 398 – Diciembre 377 –

Las cosechadoras fueron el gran motor del repunte de enero. Se patentaron 60 unidades, con una suba interanual del +57,9% y un crecimiento mensual del +27,7%, el mejor desempeño entre los principales segmentos.

El liderazgo volvió a estar en manos de John Deere (51,7%), seguido por Case IH (23,3%), New Holland (15,0%), Claas (5,0%) y Massey Ferguson (3,3%).

Patentamientos de cosechadoras

Mes 2025 2026 Enero 38 60 Febrero 61 – Marzo 64 – Abril 113 – Mayo 95 – Junio 55 – Julio 53 – Agosto 47 – Septiembre 43 – Octubre 65 – Noviembre 53 – Diciembre 47 –

El segmento de pulverizadoras autopropulsadas mostró un comportamiento dispar. En enero se patentaron 39 unidades, con una caída interanual del -17,0%, aunque con una suba del +21,9% frente a diciembre.

Por marcas, el liderazgo fue para Caimán (20,5%), seguida por Metalfor (17,9%), Jacto (12,8%), Pla (10,3%) y New Holland (10,3%).

Patentamientos de pulverizadoras

Mes 2025 2026 Enero 47 39 Febrero 32 – Marzo 33 – Abril 93 – Mayo 73 – Junio 43 – Julio 73 – Agosto 55 – Septiembre 60 – Octubre 62 – Noviembre 47 – Diciembre 32 –

Finalmente, durante enero se patentaron 10 equipos correspondientes a otros autopropulsados, incluyendo picadoras de forraje (5 unidades), segadoras (3) y fertilizadoras (2).

El arranque de 2026 deja una señal de alivio para el mercado de maquinaria, pero todavía no consolida un cambio de tendencia. Con el crédito, la rentabilidad y la previsibilidad macroeconómica como variables clave, el sector sigue esperando condiciones más claras para que la inversión vuelva a tomar volumen.