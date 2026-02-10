10/02/2026   Agro

Maquinaria agrícola: leve repunte en enero y señales mixtas para el arranque de 2026

Los patentamientos de maquinaria agrícola arrancaron 2026 con una leve recuperación en Argentina, luego de varios meses consecutivos de caídas. Según los datos oficiales difundidos por ACARA,en enero se matricularon 494 equipos autopropulsados, lo que representa una suba interanual del +4,9% frente a igual mes de 2025. El dato marca un primer quiebre en la tendencia negativa, aunque todavía no alcanza para hablar de una recuperación firme del mercado, clave para la inversión y la actividad industrial ligada al agro.

Pese a la mejora interanual, enero mostró una caída del -8,3% frente a diciembre, cuando se habían patentado 456 unidades. De hecho, el registro fue el segundo más bajo de los últimos diez meses, apenas por encima del piso observado hacia el cierre de 2025.

La lectura del sector es clara: hay señales de alivio, pero el contexto sigue condicionado por financiamiento costoso, cautela inversora y márgenes ajustados, en un escenario donde cada decisión de compra se analiza con lupa.

Patentamientos totales de maquinaria autopropulsada

Mes 2025 2026
Enero 471 494
Febrero 403
Marzo 352
Abril 782
Mayo 853
Junio 506
Julio 597
Agosto 550
Septiembre 621
Octubre 554
Noviembre 498
Diciembre 456

El segmento de tractores mostró un desempeño más estable. En enero se patentaron 395 unidades, con una suba interanual del +2,3% y un crecimiento mensual del +4,8%.

En el ranking de marcas, John Deere volvió a liderar con claridad, concentrando el 35,7% de los patentamientos, seguido por Case IH (16,7%)New Holland (14,9%)Massey Ferguson (7,8%) y Pauny (5,8%).

Patentamientos de tractores

Mes 2025 2026
Enero 386 395
Febrero 310
Marzo 255
Abril 576
Mayo 685
Junio 408
Julio 471
Agosto 448
Septiembre 518
Octubre 427
Noviembre 398
Diciembre 377

Las cosechadoras fueron el gran motor del repunte de enero. Se patentaron 60 unidades, con una suba interanual del +57,9% y un crecimiento mensual del +27,7%, el mejor desempeño entre los principales segmentos.

El liderazgo volvió a estar en manos de John Deere (51,7%), seguido por Case IH (23,3%)New Holland (15,0%)Claas (5,0%) y Massey Ferguson (3,3%).

Patentamientos de cosechadoras

Mes 2025 2026
Enero 38 60
Febrero 61
Marzo 64
Abril 113
Mayo 95
Junio 55
Julio 53
Agosto 47
Septiembre 43
Octubre 65
Noviembre 53
Diciembre 47

El segmento de pulverizadoras autopropulsadas mostró un comportamiento dispar. En enero se patentaron 39 unidades, con una caída interanual del -17,0%, aunque con una suba del +21,9% frente a diciembre.

Por marcas, el liderazgo fue para Caimán (20,5%), seguida por Metalfor (17,9%)Jacto (12,8%)Pla (10,3%) y New Holland (10,3%).

Patentamientos de pulverizadoras

Mes 2025 2026
Enero 47 39
Febrero 32
Marzo 33
Abril 93
Mayo 73
Junio 43
Julio 73
Agosto 55
Septiembre 60
Octubre 62
Noviembre 47
Diciembre 32

Finalmente, durante enero se patentaron 10 equipos correspondientes a otros autopropulsados, incluyendo picadoras de forraje (5 unidades)segadoras (3) y fertilizadoras (2).

El arranque de 2026 deja una señal de alivio para el mercado de maquinaria, pero todavía no consolida un cambio de tendencia. Con el crédito, la rentabilidad y la previsibilidad macroeconómica como variables clave, el sector sigue esperando condiciones más claras para que la inversión vuelva a tomar volumen.

 

