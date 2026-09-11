«Maquinaria agrícola: alertan por la presión importadora y reclaman una reforma tributaria

La industria argentina de maquinaria agrícola atraviesa un escenario dispar. Mientras los equipos destinados a la ganadería muestran un mejor desempeño comercial, buena parte de los segmentos agrícolas registran una retracción y las fábricas enfrentan una creciente competencia de productos importados.

Así lo explicó Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), durante una entrevista con Canal Rural.

Si yo tengo que sacar un promedio, no es malo”, señaló sobre la situación general, aunque inmediatamente marcó las diferencias dentro del sector.

“Los sectores que tienen que ver con agricultura están mucho más golpeados que los sectores que tienen que ver con ganadería”, afirmó.

Dentro del negocio agrícola, destacó a las sembradoras como una de las excepciones: “Es un rubro que se sigue manteniendo, no a los niveles que estaba, pero en términos generales hubo una caída bastante importante”.

Para Zubeldía, la preocupación excede a las fábricas de maquinaria. “Cuando hablamos de agroindustria, hablamos también de todas las fábricas de agropartes.

Lo que estamos viendo es que se está cortando la cadena de valor en todo este proceso”, sostuvo, y advirtió sobre la sustitución de componentes y equipos nacionales por importados.

Competencia importada y presión impositiva

El titular de CAFMA aclaró que la industria no plantea cerrar el mercado, pero señaló que existen fuertes asimetrías competitivas, especialmente frente a China y otros grandes fabricantes internacionales.

Uno de los principales reclamos pasa por los saldos de IVA técnico acumulados por las empresas.

Según explicó, CAFMA mantuvo reuniones con las secretarías de Agricultura e Industria para avanzar en mecanismos que agilicen los reintegros.

“Los saldos de IVA técnico son una mochila muy grande que tiene hoy todo el sector de maquinaria agrícola”, aseguró. Incluso indicó que, al actualizar esos montos, existen compañías cuyos créditos fiscales “superan los dos años de sueldos”

El problema, según Zubeldía, forma parte de una estructura tributaria mucho más amplia. “Necesitamos reformas impositivas que nos permitan que eso de pagar impuestos sobre impuestos sobre impuestos no pase más”, reclamó.

El empresario mencionó IVA, Ingresos Brutos, débitos y créditos bancarios y tasas municipales como parte de una estructura que se acumula a lo largo de la cadena productiva. “Tenemos una carga impositiva que está en el doble que Brasil y en dos veces y pico lo que tiene México”, afirmó.

Exportaciones: un negocio con amplio margen para crecer

Pese a las dificultades del mercado doméstico, CAFMA apuesta a recuperar presencia internacional. Zubeldía aseguró que actualmente existen sistemas y equipos argentinos trabajando en más de 100 países y exportaciones activas hacia más de 60 mercados.

Sin embargo, considera que el potencial es considerablemente mayor. “Hoy la exportación de maquinaria agrícola es un quinto de lo que debería ser”, sostuvo.

“Nosotros hoy tendríamos que tener un mercado de 500 millones de dólares de exportación y estamos superando los ciento y pico millones de dólares”, precisó.

El dirigente destacó además el diferencial tecnológico desarrollado por la agroindustria argentina.

“No exportamos un enlatado. Exportamos desarrollo, exportamos una forma de trabajar”, afirmó, al mencionar innovaciones como la cosechadora autopropulsada, las tolvas auto descargables, el silo bolsa y la siembra directa.

En ese camino, fabricantes argentinos participaron recientemente de una misión público-privada en Bulgaria y Rumania para promocionar maquinaria y sistemas productivos nacionales, con especial foco en la siembra directa.

“Argentina es el país más eficiente del mundo en términos agropecuarios” sostuvo Zubeldía, quien remarcó que esa capacidad surge del ecosistema formado por productores, contratistas, fabricantes, proveedores tecnológicos y empresas de servicios.

El desafío de industrializar otros recursos

Para el presidente de CAFMA, la experiencia agroindustrial puede servir además como modelo para otras actividades que hoy están ganando protagonismo en el país.

“El sector agroindustrial arrancó de una forma parecida a la que está arrancando hoy la minería y el oi; gas, porque el agro era algo prácticamente extractivista y logró hacer de eso un sector productivo”, planteó.

Y cerró con un desafío: “Ojalá lo que pasó en estos últimos 30 o 100 años en el sector agroindustrial lo podamos replicar en otros sectores de la Argentina y los podamos industrializar también”