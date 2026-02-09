MAPLIQUID: fósforo totalmente disponible desde la siembra, la innovación que ALS llevará a Expoagro

En un contexto productivo donde la eficiencia en el uso de nutrientes se vuelve cada vez más determinante para sostener rindes y mejorar la rentabilidad, Agri Liquid Solutions Argentina (ALS) participará de Expoagro 2026 edición YPF Agro con un foco claro: presentar al mercado su tecnología de fertilización líquida fosfatada de alta eficiencia y, especialmente, destacar el rol de MAPLIQUID como fertilizante de disponibilidad total de fósforo para aplicaciones en la línea de siembra.

La compañía dirá presente por tercer año consecutivo en la exposición agroindustrial a cielo abierto más relevante de Latinoamérica, en una edición que además conmemora los 20 años de la muestra. Allí, ALS compartirá con productores, asesores y contratistas su propuesta tecnológica basada en fertilizantes líquidos de máxima biodisponibilidad, desarrollados para optimizar la nutrición fosfatada desde el arranque del cultivo.

En este marco, MAPLIQUID se posiciona como una de las innovaciones centrales del portafolio. Se trata de un fertilizante fosfatado líquido formulado para ofrecer fósforo de disponibilidad inmediata y total para el cultivo, evitando los procesos de fijación y transformación que suelen limitar la eficiencia de los fertilizantes sólidos tradicionales. Esta característica permite que el nutriente esté disponible desde el momento de la aplicación, en el sitio exacto donde la raíz lo requiere: la línea de siembra.

Desde el punto de vista operativo, la tecnología líquida aporta además ventajas logísticas y agronómicas relevantes. La menor dosis por hectárea reduce significativamente los volúmenes a transportar, almacenar y manipular en el lote, lo que se traduce en mayor eficiencia operativa y menores costos logísticos. Al mismo tiempo, su aplicación directa en la sembradora garantiza precisión en la dosificación y uniformidad en la distribución, aspectos clave para lograr respuestas consistentes en planteos de alta productividad.

Otra de las fortalezas del sistema es su versatilidad como vehículo de tecnologías complementarias. MAPLIQUID puede utilizarse como carrier para incorporar micronutrientes, bioestimulantes u otras herramientas de nutrición de arranque, permitiendo adaptar la estrategia a cada cultivo, ambiente y objetivo productivo. Esta integración tecnológica responde a la tendencia actual de fertilización de precisión, donde la eficiencia en la entrega del nutriente es tan importante como la dosis aplicada.

“Ser parte de Expoagro en su edición aniversario es muy importante para nosotros. Este espacio nos permite mostrar cómo la innovación en fertilización puede traducirse en soluciones concretas para el productor. MAPLIQUID representa un cambio de paradigma en el manejo del fósforo, porque ofrece disponibilidad total del nutriente desde la siembra y mejora la eficiencia del sistema en su conjunto”, señaló Leandro Armoa, Gerente General de Agri Liquid Solutions Argentina.

Desde la compañía destacan que la adopción de fertilizantes líquidos fosfatados responde a una tendencia global orientada a maximizar la eficiencia en el uso de nutrientes, reducir pérdidas y simplificar las operaciones en el campo. En sistemas donde cada unidad de fósforo aplicada debe transformarse en rendimiento, la disponibilidad inmediata del nutriente se vuelve un diferencial clave.

En una campaña donde la productividad y la sustentabilidad exigen decisiones cada vez más precisas, la disponibilidad real del fósforo desde el inicio del ciclo se convierte en un factor estratégico. Con MAPLIQUID, ALS apunta a consolidar una nueva etapa en la fertilización de arranque: aquella en la que el fósforo no solo está presente en la formulación, sino plenamente disponible para el cultivo desde el primer día.