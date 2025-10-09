Mapa Productivo de 9 de Julio: Alumnos del ISFDyT N°4 se suman a la tarea

En el marco del convenio firmado por la Intendente Municipal, María José Gentile, con la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata —y con la participación de la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio e Industria—, avanza la elaboración del Mapa Productivo del distrito.

Desde la Subsecretaría de Producción se brindó una capacitación a 20 alumnos del ISFDyT N°4, quienes, como parte de sus prácticas profesionalizantes, realizarán las tareas de campo.