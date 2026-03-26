Manuel Adorni evitó dar detalles de su patrimonio y aclaró: «No tengo nada que esconder»

El funcionario, antes de contestar cinco preguntas, leyó un discurso donde aclaró que no puede hablar de algunos puntos que forman parte de la investigación judicial. “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno . No tengo nada que esconder y estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos toda la documentación que necesiten”, dijo.

Las preguntas a Manuel Adorni

Tras la lectura, que aprovechó para hacer un repaso de los lineamientos del Gobierno para las próximas semanas, llegaron las preguntas de los periodistas que, en todo momento, tuvo al funcionario a la defensiva. «Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida y no se tuvo que declarar», dijo en más de una oportunidad cuando fue consultado sobre las viviendas de las que es dueño

«Vivo en Caballito, tengo para contarte que el resto de las propiedades lo deben cotejar con mi declaración jurada, es falso. Pero todo lo que tiene que estar declarado, está declarado», lanzó Adorni, quien dijo que le inventaron una mansión en Martínez de un millón de dólares y que hasta había gastado 250 mil dólares con su tarjeta de crédito.

Otro punto de polémica fue cuando se lo consultó sobre el viaje a Punta del Este con su familia en un vuelo privado. “Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré, y es un tema estrictamente familiar. Es un tema que está en la Justicia y no quiero interferir”, señaló, y cuestionó al periodista que insistió con el tema. “Sos apenas un periodista, no un juez. Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gane legítimamente”, le enrostró el jefe de Gabinete. Y sobre sus ingresos, insistió que la presentación de la declaración jurada “no está vencida”.

“La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”, reiteró en el ida y vuelta sobre el viaje a Uruguay en un jet privado, cuyas facturas no está a nombre del jefe de Gabinete sino de una productora de Marcelo Grandio, un empresario de medios que es proveedor de contenidos de la TV Pública, área que está bajo su órbita.

Ante las consultas sobre la modalidad de pago, evitó dar detalles y marcó límites: “No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente”.

En la conferencia, sentados en primera fila, estaban el ministro de Economía, Luis Caputo; de Salud, Mario Lugones; de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller, Pablo Quirno.