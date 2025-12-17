Manipulación de alimentos: se realiza el ultimo curso del año 2025

La Dirección de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, se encuentra dictando en la presente semana un nuevo curso de Manipulación Segura de Alimentos, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano” (ubicado en Libertad y Salta), siendo este el último del presente año e incluirá, el día viernes, el curso sobre alimentos libres de gluten.

Esta capacitación tiene como objetivo principal brindar herramientas para la correcta manipulación de alimentos, garantizando estándares de higiene y seguridad.

Este es un esfuerzo conjunto de las áreas de Bromatología y Salud para fomentar la seguridad alimentaria en la comunidad y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, y tendrá su continuidad, con distintos encuentros, en el año entrante.