Manifiestan malestar con el accionar de algunos concejales de Fuerza Patria 9 de Julio

La nueva conformación del cuerpo de concejales del partido de 9 de Julio ya trajo cuestionamientos para algunos de ellos, debido al comportamiento en decisiones a la hora de votar ordenanzas municipales.

El punto en cuestión es el Bloque Fuerza Patria que está conformado por, Julia Crespo y Esteban Naudin que les resta dos años más de mandato, a lo que se suman los ediles electos, María Elena Defunchio, Héctor Bianchi y Nancy Grizutti, donde dejaron en evidencia sus diferencias a la hora de votar algunos artículos de la Ordenanza Fiscal e Impositiva y de Presupuesto 2026, mucho más esto se vio en la sesión del día 29 de diciembre, donde los concejales, Naudi (presidente del HCD), Grizutti y Bianchi se diferenciaron de sus pares y acompañaron al ejecutivo municipal.

Esto tuvo sus cuestionamientos por parte del candidato a concejal por Fuerza Patria, Augusto Ipolliti, quien hizo público su malestar en redes sociales y lo ratifico en dialogo con el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer.

“La opinión la di de forma personal, nada, en condiciones militantes, fue una crítica interna a la votación de estos concejales en particular que se alinearon exactamente igual que el bloque del PRO”, puntualizo.

Según Ippoliti, “me sentía en el derecho como militante de hacer esta crítica, y en la obligación también por haber puesto la cara en las elecciones pasadas, que fueron hace pocos meses, y genera un poco de indignación cuando uno es parte de un proyecto colectivo y ve que ciertos concejales asumen, y a 20 días que habían asumido, pegan el salto de la banca y se alinean con otros intereses que no son los que militaste en la campaña electoral, señalo este licenciado en política y con 29 años, quien agrego esto genera indignación, y esto no es solamente a los jóvenes, sino que también conversando con compañeros de diferentes edades, es algo transversal a la edad, no es solo contra la juventud, sino contra el que pone esfuerzo, digamos, el que pone la cara en un proyecto colectivo.

Ippoliti sostuvo que en los últimos diez años que gobierna el PRO del municipio de Nueve Julio, los concejales han tenido siempre, del peronismo, una postura clara de ser oposición, y no por oponerse a todo, sino para construir en estos años del gobierno PRO, donde también la UCR ha cogobernado con este partido político, dijo.

Entonces, era muy claro el escenario político dónde tenía que estar cada uno, y fue muy clara la propuesta de los vecinos, como la principal oposición era el gobierno Gentile.

En varias oportunidades del dialogo radial, Augusto Ippoliti repitió que los ediles del PJ, generaron mucha indignación, porque ves que de repente te convertís en un funcionario de la intendenta y tenés que salir a defenderla, no está en la obligación, digo, son poderes distintos, tiene que cumplir un rol institucional en el Concejo, pero no tiene nada que ver con el poder ejecutivo. Por eso llama la atención en cómo se olvidan, disparo