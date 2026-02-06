Manejo de residuos domiciliarios: Guerra contra contra aquellas personas con actitudes desaprensivas

La Municipalidad de Nueve de Julio dio a conocer que lleva adelante un trabajo de seguimiento y observación del uso y la preservación del espacio público a través del Centro de Monitoreo, con el objetivo de detectar y desalentar conductas inapropiadas vinculadas a la disposición de residuos en la vía pública, cuando se debe cumplir con el manejo del mismo en horario y dia segun zona.

Segun una gacetilla difundida, el ente municipal advierte que se registran actitudes desaprensivas de personas que arrojan residuos en lugares indebidos o fuera de los días y horarios estipulados, generando focos de suciedad, obstrucciones y un impacto negativo en la higiene urbana y el ambiente.

Estas situaciones son controladas de forma permanente mediante los sistemas de cámaras, lo que permite identificar a los responsables de este tipo de infracciones.

Una vez constatados los hechos, en tanto, se da intervención a las áreas correspondientes y se aplican las multas previstas por la normativa vigente, conforme a las ordenanzas municipales.

Se recuerda además que mantener una ciudad limpia y ordenada es una responsabilidad compartida, que requiere del respeto a las normas establecidas para la correcta disposición de residuos.