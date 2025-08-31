Mañana complicada por el viento y despistes por agua en rutas

La denominada «tormenta de santa rosa» trajo consigo algunas complicaciones en especial para el tránsito vehicular y servicio eléctrico en la zona, como el que tuvo que enfrentar la localidad de Patricios que en horas de la madrugada se cortó el servicio y recién a las 10:30hs. se restableció el mismo.

En tanto que cuando comenzó a amanecer, los primeros alertas lo recibió el Destacamento de Policía Vial 9 de Julio, donde se reportó que en ruta nacional 5, en el km 271, una planta estaba a medio caer sobre la cinta asfáltica, lo que ponía en peligro a quienes podían pasar en el sentido descendente de la ruta, por lo que se hicieron presentes de Policía Vial y el personal de la empresa de Peaje que fue asistiendo el tránsito vehicular. La planta fue cortada y el transito ya está liberado.

Minutos más tardes en ruta provincial 65 en cercanías de Dudignac, el Cuartel de Bomberos Voluntarios debieron asistir a un conductor que se despisto de la cinta asfáltica, y por centímetros no cayó al agua con su vehículo. El automóvil fue retirado del lugar.

En tanto que en ruta 65, en cercanías de vías de El Tejar, más básicamente a la altura del denominado campo «Los Chilenos», el viento derribo siete plantas lo que obstruyo por completo el tránsito en el lugar.

Las plantas fueron retiradas, tras un intenso trabajo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, quienes se abocaron al trabajo de liberar la ruta, mientras que personal de Patrulla Rural y del destacamento Vial 9 de Julio, asistían al tránsito. A la hora 11 fue liberado el tránsito.

También en ruta nacional 5, un ómnibus de la empresa Plusmar, se despisto en el km 319 de la ruta nacional 5 en el partido de Carlos Casares, en momento en que se daba una fuerte tormenta de viento y agua. Por el hecho no hubo que lamentar lesiones en los pasajeros, conforme informaron desde Casares On Line.