Maiz y girasol 25/26: Una semana en positivo para ambos cultivos
De acuerdo al último Informe de Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña 2025/26 de maíz comenzó en positivo, ya que se alcanzo el 12,3 % del total proyectado. En términos absolutos, las implantaciones ya suman 1 millón de hectáreas, cifra que marca un crecimiento interanual de 300.000 hectáreas.
Por su parte, la provincia de Buenos Aires continúa presentando dificultades debido a los excesos hídricos que impiden avanzar al ritmo esperado. Allí ya se registran cambios hacia siembras tardías, sobre todo en el centro y oeste bonaerense.
El mayor avance se presenta en el centro-este de Entre Ríos con un 62% sembrado equivalente a 267 mil hectáreas, seguido por el Núcleo Norte con un avance del 49% y una superficie de 823 mil hectáreas. Mientras que en la provincia de Buenos Aires este avance no alcanza el 2%.
Girasol
También muestra un buen comienzo de campaña con una siembra que alcanzó el 31 % del área proyectada en 2,6 millones de hectáreas, tras un avance intersemanal de 5,4 puntos porcentuales. Este progreso representa un adelanto de 22 puntos respecto del ciclo anterior y de 12,9 puntos frente al promedio de los últimos cinco años. La mejora responde a la normalización de las lluvias en regiones como el NEA y el centro-norte de Santa Fe, que permitieron retomar las labores tras demoras iniciales.
