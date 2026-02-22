Maiz: De que hablamos cuando se menciona Campo Integrado

La empresa de investigación agronómica, Surcos Consultora lidero un ensayo junto a Bayer y La Madrugada Agropecuaria. Allí el foco fue de que manera integrar practicas para un mayor rinde y un cuidado del suelo

La Ingeniera Mari, integrante de Surcos, explico agricultura integrada tiene que ver con manejar el sistema de producción de los tres cultivos principales, trigo, soja y maíz. Este evento se desarrolla sobre el cultivo de maíz.

«La idea es hacer una un manejo integral del cultivo en todas sus aristas, desde la planificación previa, eligiendo en este caso híbridos, densidades, ambientes, manejo de malezas, manejo de densidad y de nutrición para lograr adecuar nuestro ambiente al manejo adecuado y lograr superar las brechas de rendimiento o techos de rendimiento», puntualizo la agrónoma de Surcos Consultora.

