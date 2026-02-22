Maiz: De que hablamos cuando se menciona Campo Integrado
La empresa de investigación agronómica, Surcos Consultora lidero un ensayo junto a Bayer y La Madrugada Agropecuaria. Allí el foco fue de que manera integrar practicas para un mayor rinde y un cuidado del suelo
La Ingeniera Mari, integrante de Surcos, explico agricultura integrada tiene que ver con manejar el sistema de producción de los tres cultivos principales, trigo, soja y maíz. Este evento se desarrolla sobre el cultivo de maíz.
