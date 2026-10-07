Maiz: Cuando el agua puede sobrar

En campañas marcadas por el fenómeno de El Niño, donde las perspectivas climáticas anticipan precipitaciones superiores a lo normal en gran parte de la región productiva, planificar deja de ser una opción para transformarse en una necesidad crítica. El gran reto agronómico y operativo de este ciclo no se limitará a producir toneladas de maíz, sino en capturar el potencial del cultivo, cosechar en la ventana óptima y conservar la mayor cantidad de materia seca (MS) con la máxima calidad nutricional posible.

La ventana de picado también se planifica

Para evitar que una lluvia prolongada transforme la cosecha en un colapso logístico si toda la superficie madura en simultáneo, es fundamental escalonar las fechas de siembra y distribuir la superficie entre diferentes ambientes. Esta planificación distribuye el riesgo operativo y define que el mejor lote en un año húmedo no es necesariamente el de mayor potencial físico, sino aquel que garantice piso para entrar con la picadora en el momento justo.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA 1: Distribuir el riesgo entre ambientes y fechas de siembra.

El número que manda: materia seca

La calidad del silaje está determinada por el porcentaje de materia seca (%MS), cuyo rango de referencia óptimo para maíz se ubica entre el 32% y el 38%. Cosechar con excesiva humedad (menos del 32% MS) genera pérdidas por efluentes y altera la fermentación ácida, mientras que demorarse en exceso dificulta la compactación y expone el material al oxígeno. En una campaña lluviosa, el estado del cultivo no se estima visualmente; es imprescindible monitorear y medir la MS con datos precisos antes del arribo de la picadora.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA 2: Medir materia seca de forma rigurosa y no decidir el picado solamente con el ojo.

Cuando el suelo no acompaña

El ingreso de maquinaria pesada sobre perfiles saturados degrada la estructura física del suelo y genera compactación profunda. Para mitigar este daño y evitar ineficiencias de transporte, se debe confeccionar un mapa de riesgo operativo antes del picado, clasificando los lotes según su transitabilidad y definiendo con antelación los accesos, caminos utilizables, puntos de descarga y capacidades de compactación de los equipos.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA 3: Planificar la logística de cosecha de antemano según el riesgo hídrico de cada lote.

El silo también se cosecha después de la picadora

La conservación exitosa consiste en generar con rapidez un ambiente libre de oxígeno para lograr una fermentación controlada. Esto requiere regular el tamaño de partícula, procesar adecuadamente el grano, compactar en capas finas, sellar de inmediato y, fundamentalmente, mantener una velocidad de avance óptima en el frente de extracción durante el suministro para evitar el deterioro aeróbico. La calidad lograda en el lote solo se defiende si el manejo continúa hasta el comedero.

RECOMENDACIÓN TÉCNICA 4: Entender que la confección y la extracción también forman parte activa de la producción del silaje.

¿Qué silaje necesita cada sistema?

No existe un silaje universalmente ideal, sino uno adecuado para cada planteo productivo. En tambos pastoriles, funciona como reserva estratégica para estabilizar la dieta ante la pérdida de pastoreo por excesos de humedad. En tambos a corral o estabulados, es el pilar energético de raciones formuladas con precisión (TMR). En sistemas de carne, asume roles específicos: recurso estratégico en cría, soporte de ganancias diarias de peso en recría, y clave de consumo y aporte de almidón en la etapa de terminación.

El clima no se puede manejar. El riesgo sí.

El exceso hídrico representa una oportunidad para expresar los techos de rendimiento del maíz si se administra correctamente el riesgo de campaña. La rentabilidad del silaje no se define únicamente por el costo de producir la materia seca, sino por la capacidad de evitar las pérdidas antes de que llegue al animal. ¿Cuánto nos cuesta realmente perder una tonelada de materia seca que ya produjimos? Cuando hablamos de silajes, quizás la primera cuenta que deberíamos aprender a hacer no sea cuánto cuesta producirlos, sino cuánto cuesta perderlos.

Ing. Agr. Héctor Javier López (MP CIAPC 4259)

Especialista en Silajes de SUPRA Semillas