Macro Agro hace historia: Por primera vez una entidad financiera adquiere el primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario

En un hecho sin precedentes para el sistema financiero argentino, Banco Macro, a través de su división especializada Macro Agro, se consagró ganador del tradicional remate del primer lote de soja de la campaña 2025/2026.

Esta operación marca un hito en los registros de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), siendo la primera vez que una entidad bancaria se adjudica la partida inaugural de la cosecha nacional. La adquisición, realizada por un valor de $1.800.000, posiciona a Banco Macro no sólo como un proveedor de servicios financieros, sino como un actor protagónico y comprometido con el corazón de la cadena agroindustrial argentina. Un cambio de paradigma en el sector.

El remate del primer lote de soja es el evento más simbólico del calendario agrícola del país. Representa el inicio formal de la comercialización de la cosecha y funciona como punto de encuentro para los principales referentes del sector, desde productores y acopiadores hasta exportadores e industriales. La presencia de Macro Agro en este escenario, tradicionalmente dominado por operadores comerciales, simboliza una evolución en la integración entre la banca y el campo.

Esta victoria en el recinto de operaciones de la BCR subraya la importancia estratégica del financiamiento, la tecnología y el asesoramiento especializado en el nuevo ecosistema del agronegocio. Detalles técnicos de la partida. El lote que dio inicio a la campaña fue producido por la firma Santa Cecilia S.R.L. en una superficie de 630 hectáreas.

El ciclo de este cultivo comenzó con la siembra el 1 de septiembre de 2025 y culminó con la cosecha el 2 de febrero de 2026, utilizando la variedad DM60i62 IPRO. La logística y comercialización estuvieron coordinadas por Ojeda Agropecuaria S.A., mientras que la descarga de los 36.000 kilogramos de grano se realizó en la planta de Renova S.A., en Timbúes, Santa Fe. La subasta fue conducida por el martillero Mauricio Tschieder, de la Cooperativa Guillermo Lehmann, entidad de gran trayectoria en el sector.

Propósito y Compromiso Social Fiel a su filosofía de responsabilidad social corporativa, Banco Macro ha otorgado un destino solidario a esta operación. El excedente abonado sobre el precio de pizarra será donado íntegramente a UNICEF Argentina. Estos fondos serán destinados al financiamiento de un proyecto de acceso al agua segura* en comunidades rurales del Gran Chaco.

Esta iniciativa se alinea con la gestión de la Bolsa de Comercio de Rosario al frente del Consejo Empresarial por las Infancias y Adolescencias (CEIA) de UNICEF, reforzando el compromiso de Banco Macro con la sostenibilidad y el bienestar de las zonas más vulnerables de nuestro país.