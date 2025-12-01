Lunes 8/12: El Festival de Compras se traslada a la Av. San Martin

Desde la Sub Secretaria de Producción y Empleo, informaron que el próximo lunes 8 de diciembre, de 17 a 22 hs., tendrá lugar la tercera edición del Festival de Compras, una propuesta que crece año a año y que en esta oportunidad volvió a marcar un récord: con la inscripción completamente cerrada, 130 comercios, emprendedores, vendedores, instituciones y elaboradores participarán de esta jornada que ya es un clásico de la temporada, y que se establecerá en Avda. San Martín, entre Libertad e Yrigoyen, señalaron desde organismo municipal.

Cabe destacar que la segunda edición se realizo en calle La Rioja, y de acuerdo a lo informado en esta oportunidad, como parte central de las actividades, se montará nuevamente un árbol navideño en Plaza Belgrano, donde al caer la tarde se realizará el tradicional encendido de luces.

El momento será acompañado por más de 60 músicos en escena, en una presentación especial que reunirá a la banda municipal Jesús Abel Blanco y a agrupaciones invitadas de las ciudades de 25 de Mayo y Chivilcoy. El repertorio estará integrado por villancicos preparados para la ocasión.

El acto musical comenzará a las 19.30 y será uno de los puntos más convocantes del festival, que además contará con foodtrucks y un paseo comercial ampliado, integrando a los numerosos participantes que se sumaron en esta edición récord.