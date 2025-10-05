Lunes 6: Se inaugura la Muestra «Postales de nuestra Ciudad»

La Municipalidad de 9 de Julio, a través de la dirección general de Cultura, invita a los vecinos a la inauguración de la exposición “Postales de nuestra ciudad”, que se realizará el lunes 6 de octubre en el Centro de Exposiciones de la Terminal.

Durante todo el mes de septiembre, los vecinos participaron de la convocatoria presentando fotografías bajo la consigna “Postales de mi ciudad”. La iniciativa contó con una excelente respuesta y busca reconocer lugares, personas y situaciones cotidianas que reflejan la historia y la identidad de 9 de Julio.

La muestra podrá visitarse hasta el 30 de octubre, en el marco del 162o aniversario de la ciudad, y el Parque General San Martín será el protagonista de la presentación.

La dirección de cultura agradece a todos los participantes e invita a la comunidad a acercarse y disfrutar de esta propuesta que celebra la vida y la identidad local.

Más información en @cultura_9dejulio.