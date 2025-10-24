Lunes 27: Se conoce el cronograma de actos por el 162º Aniversario de 9 de Julio

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que el lunes 27 de octubre de 2025, a las 10:30hs, se realizará en el Salón Blanco Municipal el acto oficial en conmemoración del 162° aniversario de la ciudad; en tanto que los actos populares tendrán lugar el día domingo 2 noviembre.

El cronograma de actividades será el siguiente:

-10:30hs: Recepción de invitados e ingreso de las Banderas de Ceremonia.

-Entonación del Himno Nacional Argentino.

-Palabras a cargo del niño Fermín Fullana.

-Palabras del ex intendente municipal Rodolfo Menéndez (período 1987–1991; presidente del HCD

-1983–1987 y funcionario del gabinete del Dr. Walter Battistella).

-Discurso de la Intendente Municipal, Dra. María José Gentile.

-Presentación de Raúl Lozano, uno de los autores de la canción oficial del Partido de Nueve de Julio, quien relatará el proceso de creación de la obra.

-Interpretación de la canción oficial “A Nueve de Julio”, a cargo de Cristian Medina (voz), David Maccagnani (piano) y Luis Avendaño (guitarra), acompañados por los bailarines Carina Grignoli, Walter Callegaro, Mary Sosa, Roberto Di Siervi, María Laura Capodiferro y Fernando Avila, de la Escuela “Nueve de Julio” de tango y folclore, dirigida por Fernando Avila.

-Despedida de las Banderas de Ceremonia y cierre del acto.

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de esta celebración, que reafirma la historia, la cultura y la identidad de nuestra ciudad.