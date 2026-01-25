Luego de 30 años: 18 de Octubre, Campeón del Ascenso y el sueño cumplido de volver a la Primera A

No podría haber sido mejor. Haber festejado en casa, coincidieron varios hinchas del 18 de Octubre, de la localidad de El Provincial, que este sábado tras vencer por 3 a 1 a Defensores de la Boca, se convirtió en el nuevo campeón del Ascenso, y el pase a Primera División A.

Con un fuerte dispositivo policial buscando brindar la seguridad dentro y fuera del estadio, los vecinos de El Provincial se volcaron masivamente a la cancha, salvo algunos parroquianos que optaron por disfrutar de la agradable tarde/noche por su temperatura en una pileta.

Antes del inicio, Julio, quien estaba en el campo de juego, tal vez presentimiento nos dijo, gana “el provincial 3-1”. El juego comenzó con mejor idea para el lado del local, al menos teniendo la pelota y con algunas llegadas al arco visitante sin mayores problemas. Pero era evidente cierto nerviosismo en ambos equipos y el primero que lo expuso fue 18 de Octubre, cuando esperaban por un tiro libre en favor de los dirigidos por García, el jugador Bir, golpeo sin la pelota a un defensor visitante, y tripulillo no dudo en sacar roja directa.

Allí la pelota paso a estar más en poder de Defensores de la Boca, pero el nerviosismo seguía, ambos equipos llegaban al arco, y a los 30 minutos, Cingolani de la visita, comete una falta con la mano y le valió una amarilla más y afuera.

Cuando todo parecía irse al descanso sin abrir el marcador, un descuido de la defensa y el arquero del “Defe”, gol de Matías Barraza y la locura total en El Provincial, porque se abría el camino al título.

El segundo tiempo ambos equipos jugaban de igual a igual, los dos buscan el titulo (El Defe, ganar el Mayor, y el 18 el Torneo de ascenso); ese ir a buscar lo supo aprovechar muy bien Defensores, cuando a los 15 minutos del complemento, Salas empata el partido y el alma le volvió al cuerpo a los auriazules.

18 de Octubre sin desordenarse, siguió buscando y cinco minutos más tarde, Delgado amplio la ventaja para el local. Tal vez el cansancio y con un jugador menos, ya que en el segundo gol fue expulsado Albo, Defensores de la Boca fue dando ventaja, y la localia supo aprovechar esa ventaja.

A los 80 minutos Fileccia mediante tiro penal sello el resultado con un 3 a 1 en favor de 18 de Octubre, y la locura en El Provincial llego hasta aquellos que disfrutaban de la pile del sábado a la noche. Gano El 18 el Torneo Mayor y con ello el Campeonato 25/26 del Ascenso y luego de 30 años, el equipo de El Provincial es de primera. Felicitaciones.

El equipo de 18 de Octubre Campeón

Martin Blada; Ignacio Lataro; Joaquin Bird; Luis Bolanio; Diego Re, Matias Barraza; Facundo Basualdo; Gabriel Martinelli; Maikel Martin; Claudio Jaime; Francis Delgado; Matias Carrera; Walter Peroti; Fabricio Villarreal; Joaquin Borregon; Lucas Sanchez; Gonzalo Fileccia y Jorge Sparano.

Cuerpo Tecnico: Dt Marcelo García, Pf. Emiliano Pastori y Andrés Pastori, Ac. Damian García, Utilero Martin Bustos, Ac. Franco Oeses, Juan Stortini, Emanuel Crivelli y Juan Leticia.