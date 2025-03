Tras conocerse el cómputo final de la elección de Delegados distritales de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, Ltda., el presidente del Consejo de Administración, Matías Losinno, quien se refirió a la jornada y lo vivido días previos al acto electoral.

En primer lugar, Losinno informo que el último mes hábil del mes de abril se realizara la Asamblea General Ordinaria de la CEyS, con la participación del cuerpo de Delegados, en esta oportunidad ciento por ciento de Lista Verde.

En segundo lugar, el directivo de la Cooperativa, evaluó que hubo una participación muy buena a pesar de la desinformación que hubo en estos últimos días con respecto a la realización del acto electoral. Sin perjuicio de ello, la verdad que concurrieron gran cantidad de vecinos, se desarrolló el acto de una manera normal, y remarco que la Lista Verde se adjudicó la totalidad, del cien por ciento de los delegados a través de un acto justamente electoral.

Según Losinno, esta situación no había ocurrido nunca en la historia de la cooperativa. Es la primera vez que, habiendo elecciones, el 100% de los delegados corresponde a una sola lista, y en este caso a la Lista Verde. Esto me parece que demuestra que la gente nos brinda un gran apoyo con la conducción que tiene hoy la cooperativa y que, de alguna manera, apoyan las obras que hoy, de alguna manera, también son notorias”, resalto.

Matías Losinno en dialogo con medios de prensa presentes, entre ellos El Regional Digital, disparo un tiro por elevación al analizar la participación de la lista opositora, que en realidad es un poquito difícil de poder analizarla, porque como han ido variando las alianzas a lo largo de los últimos años, es muy difícil llevar una cuenta, porque el año pasado estaban separados, después se juntaron, hubo un arco iris de colores que a veces es difícil poder desandarlo. Pero en el caso de la Lista Verde, tenemos cada vez mayor cantidad de votos y se ha demostrado en esta elección.

Consultado por la baja participación de asociados en ir a votar, dijo “a mí no me sorprende porque vuelvo a repetir, hubo un atentado institucional de la oposición hacia este acto electoral, que por suerte no lo han podido llevar adelante. De hecho, creo que ustedes como medios lo han visto, a lo que agrego “hoy a la mañana (domingo 16) estuvieron y me parece que no conocen mucho cómo funciona un acto electoral. Recorrieron las mesas y querían retirar boletas, dijo. A lo que agradeció la presencia de un veedor del Inaes y el escribano, quienes le explicaron que funciona asi, subrayo.

Mensaje al asociado

Losinno también se hizo espacio para agradecer a los asociados, señalando que en la lista Verde fue mucho mayor a la del año pasado. Y si bien creo que la gente de ellos no los acompañó de ninguna manera, sí a nosotros. Y el mensaje es justamente que la cooperativa está siempre en funcionamiento.

Quien pasa hoy por la cooperativa con solo ver, cómo ha quedado la manzana de la cooperativa, creo que te da una idea de cómo se maneja, donde tenés un edificio que está embellecido, pero que también te demuestra eso que vos ves por fuera es también lo que estamos trabajando por dentro. Estamos con muchos proyectos, con la energía solar cada vez más como un norte hacia el cual vamos, con el proyecto del crematorio, entre otros, informo.