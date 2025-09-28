Los Toldos: Un caballo gano el centro de la ciudad y fue atropellado por un vehiculo

El episodio ocurrió en la noche del pasado jueves 25, dónde un animal equino que según se supo se habría escapado de su dueño, fue embestido en avenida San Martin y Lettieri de la localidad de Los Toldos, por una camioneta que se dió a la fuga.

El animal quedó sobre el asfalto sin vida y en el lugar trabajaron policías y agentes de tránsito. Algo insólito pero con connotaciones trágicas en este caso para el animal que se llevó la peor parte.

A través de las cámaras se busca a la camioneta que participo del hecho, informo el sitio Periódico Impacto de esa ciudad