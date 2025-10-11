Los quesos de La Blanqueada arrasaron con su sabor, calidad y muy buenos comentarios en Totoras

Los días 8 y 9 de octubre último se desarrolló el 14º Concurso Nacional de Quesos, a lo que se sumó de dulce de leche y manteca, del que participaron más de 400 hormas, 64 empresas de quesos, 28 de dulces de leche y 7 de mantecas formaron parte de este gran encuentro en Totoras, capital de la lechería del país.

El evento fue organizado por las provincias que integran la Región Centro, la Fiesta Nacional de la Leche y Fiesta Provincial del Queso Azul, en colaboración con Apymel, INTI y ESIL, y en ese marco participaron varias empresas queseras de la provincia de Buenos Aires, como La Blanqueada Lácteos, de 9 de Julio, tal como informo esta semana El Regional Digital.

El concurso culminó con la entrega de premios, reconociendo la calidad, el esfuerzo y la dedicación tanto de productores de leche como industriales lácteos, donde el Queso del Año 2025 fue para el Sardo de Quesos Migue y el premio al maestro quesero para Mauro Bustos, de la misma empresa de ciudad de Vedia, provincia de Buenos Aires.

Premios para cuatro tipos de quesos de La Blanqueada

Sin embargo, la empresa La Blanqueada Lácteos que vive su 75º años de su formación tuvo mucho para celebrar en Totoras, ya que llego a ese lugar con varios de sus productos como su clásico Gouda, Reggianito, Sardo, Provolone, Provoleta y Pepato.

Para La Blanqueada Lácteos no solo fue medirse ante importantes empresas queseras del país, también, como suelen resaltar en la empresa nuevejuliense, nos gusta recibir las devoluciones del jurado, es muy valiosa para seguir en el camino de la mejora continua suelen decir.

En Totoras, cuatro quesos de los seis que presento se llevaron premios, la Provoleta se llevó la medalla de oro, mientras que el Gouda, que este año ha sido de mucha alegría para La Blanqueada, en Totoras obtuvo medalla de bronce, también Provolone y Queso Pepato, se llevaron bronce.

Federico Marinelli junto a David Rolando fueron quienes en representación de la empresa estuvieron en Totoras, y resaltaron la alegría al conocer los resultados por sus quesos, y rápidamente lo compartieron en el grupo de whatsapp de La Blanqueada.

Es el fruto de un trabajo en equipo de toda la empresa

En dialogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Marinelli esto nos pone muy contentos, ya que estando muchas empresas y quesos y entre tantos ganar es reconfortante, en una cuenca lechera donde hicimos un buen trabajo, destaco.

En cuanto a la provoleta “Oro”, es una parrillera que ya viene obteniendo varios premios en otros concursos, como también el gouda que vienen marcando una tendencia y dejando una marca a cada lugar que vamos. Federico Marinelli puso en alto que esto es un fruto del trabajo en equipo.

75 Años de La Blanqueada Lácteos y varios logros

Cabe destacar que este año, en sus 75 aniversario, la empresa La Blanqueada Lácteos ademas del reciente logro en Totoras, este año obtuvo en Expo Suipacha, Medalla de Oro en Queso Gouda (Semi duro sin ojos); Medalla de Oro en Reggiano (pasta dura); Medalla de Plata en Provoleta parrillera; y Medalla de Plata en queso Fontina (semi duro con ojos).

Medalla de plata por su Queso Gouda en la Republica de Peru. Tambien pasaron por Caminos y Sabores, se han sumado al campeoanto de “El Cronista Open Golf” con varias fechas para la temporada.

Finalmente y como parte de llegar a nuevos clientes, en agosto la empresa participo del HotleGa, una exposición del sector hotelero de la argentina.

En La Blanqueada Lácteos, sostienen que la calidad de nuestros quesos se define desde el origen. Por eso, controlamos, analizamos y cuidamos cada parte del proceso para asegurar y garantizar que la materia prima con la que trabajamos cumpla con los más altos estándares.