Los proximos siete dias ademas de una oscilacion termica, se advierte de lluvias en dos regiones agricolas

Al inicio de la perspectiva, continuará el paso de un frente, que hizo su entrada en los días previos, produciendo precipitaciones abundantes sobre el centro este del área agrícola y tormentas severas sobre el Uruguay, haciendo aportes moderados a abundantes sobre el sur de Cuyo y la Región Pampeana, pero sin llegar a la mayor parte del oeste de La Argentina, la mayor parte el Paraguay y el norte de la Mesopotamia, segun datos aportados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su panorama Agro climatico de la semana, con inicio este miercoles 3 y hasta el miércoles 10 del corriente mes.

Junto con el frente, avanzará una masa de aire polar, causando un descenso térmico, con riesgo de heladas generales sobre las zonas serranas y cordilleranas del oeste, y riesgo de heladas localizadas sobre el centro del NOA, el centro de Cuyo, el sur de la Región Pampeana y el sur del Uruguay.

Los vientos del Trópico regresarán con vigor, produciendo temperaturas sobre lo normal, con focos de calor intenso sobre el extremo norte del área agrícola y registros levemente por encima de lo normal sobre el centro de su extensión, pero sin lograr llegar hasta su extremo sur, que experimentará marcas algo bajo la media.