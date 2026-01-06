Los nacimientos siguen en caída en PBA: en 2025 hubo un 55% menos que en 2020

En medio de un descenso histórico de la natalidad y de la fecundidad en el mundo, la provincia de Buenos Aires cerró 2025 con una caída en los nacimientos del 9% con respecto al año anterior, pero del 55% en relación a 2020.

Las defunciones, en cambio, se mantuvieron relativamente estables al oscilar entre 133.900 (durante 2025) y 167.000 (en 2021, año del Covid). Así, el saldo natural bonaerense también ingresó en terreno negativo, con una relación que pasó de 1,29 nacimientos por cada muerte en 2020 a apenas 0,89 en 2025.

Los municipios con más nacimientos

Los municipios de La Matanza, con 11.620 nacimientos, La Plata con 7.332 y Quilmes con 5494 son los primeros del ranking, que completan Mar del Plata, Pilar, Morón y Moreno. Por fuera de los distritos más populosos, Azul registró 582 nacimientos; Bahía Blanca 1.353; Bolívar 257; Junín 1.014; Necochea 725; San Nicolás 1.500; Tandil 1.093 y Tres Arroyos 498.

De los 135 municipios, según constató Agencia DIB, solamente 27 registraron el año pasado más nacimientos que en 2024. Ellos fueron Gonzáles Chaves; Berazategui; Brandsen; Campana; Carlos Tejedor; Coronel Rosales; Coronel Dorrego; Daireaux; Escobar; Alvear; Lavalle; General Paz; Ituzaingó; Laprida; Alem; Monte; Monte Hermoso; Necochea; Patagones; Roque Pérez; Saavedra; Salliqueló; San Vicente; Tandil; Tordillo; Tornquist y Villarino.

Los nombres más elegidos

Como viene sucediendo en los últimos años, hay nombres que se repiten a la hora de anotar a los recién nacidos. De hecho, al igual que lo que pasó en 2024, el año pasado Olivia volvió a ser el más elegido. De origen latino, significa “la que trae paz” y su popularidad se mantiene gracias a su asociación con la armonía.

En segundo lugar quedó Mateo, de raíz hebrea y que significa “don de Dios”. Y tercero Enzo (segundo en 2024 y primero en 2023). De raíces germánica, significa «el amo de la casa» y no estuvo entre los cinco nombres de varones más elegidos en el país, donde se impuso Felipe.

En cuarto lugar en provincia se colocó Liam de origen irlandés, diminutivo de William (Guillermo), y que significa «protector». Y finalmente quinto Emma, de raíz germánica y que se interpreta como “entera” o “universal” y es apreciado por su sencillez y fuerza. DIB