Los lotes con Girasol y maíz esperan por algo de lluvias
En su Panorama Agrícola Semanal, emitido por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se destaca que el cultivo de soja, su siembra ya alcanzó el 88,3% del área prevista, con un estado general mayoritariamente favorable ya que el 85% del área sembrada presenta condición hídrica Óptima o Adecuada.
No obstante, los excesos de humedad en el norte del área agrícola continúan generando demoras en las labores, mientras que la soja de primera empieza a ingresar en fases reproductivas, donde la disponibilidad de agua será determinante.
El maíz también avanza, con un progreso de siembra del 89,1%, aunque mantiene una demora interanual. El cultivo temprano atraviesa mayoritariamente su período crítico y, si bien presenta un estado general aceptable, comienzan a observarse signos de deterioro hídrico en el oeste agrícola, particularmente en el Norte de La Pampa y Oeste de Buenos Aires, debido a la falta de precipitaciones recientes.
Por su parte, el girasol inició la cosecha con un avance del 11,1% del área apta y un rinde promedio de 22,7 qq/ha. Sin embargo, la reducción del área bajo condición hídrica adecuada genera preocupación de cara a la definición del potencial en los lotes que transitan etapas reproductivas.
