Los judiciales también rechazaron la propuesta de aumento y el lunes definen si paran

Aunque aún no realizó una nueva convocatoria, el gobierno de Kicillof mantiene abierta la paritaria y dispuso el paso de un incremento del 1,5% a cuenta de futuros aumentos porque de lo contrario los sueldos de febrero hubiese sido inferiores a los de enero. Eso ocurre porque en el primer mes del año se cobraron retroactivo que ahora desaparecen.

Los judiciales, por su parte, dejaron sentado que al reclamo salarial suman otras demandas relacionadas con la cambios en el escalafón y el funcionamiento de la carrera profesional y la infraestructura de los lugares de trabajo.