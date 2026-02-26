Los hijos de Fangio niegan haber autorizado una subasta de objetos del quíntuple

A través de un comunicado, los herederos de Juan Manuel Fangio reclaman aclaraciones sobre una subasta en la casa RM Sotheby’s en la que se ofrecieron piezas que, según el artículo, pertenecieron al excampeón mundial de Fórmula 1 fallecido en 1995.

Se trata de un pantalón de carrera, herramientas, una copa y hasta su pasaporte de los años ’50 que aparecieron en el catálogo de RM Sotheby’s. Mientras que algunos elementos siguen a la venta, otros como un trofeo de 1947 por ganar en el Circuito Ciudad de Montevideo fue reservado por un valor de hasta 17 mil euros.

Fuentes consultadas por La Vanguardia indican que, ante reclamos sobre la procedencia de artículos de relevancia histórica, es habitual que intervengan peritajes y revisiones de títulos de propiedad; sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente de medidas legales iniciadas por los herederos.

El comunicado de los hijos de Fangio

«A partir de la reciente aparición en La Vanguardia de Balcarce del artículo periodístico titulado “Polémica por una subasta de objetos que fueron de Juan Manuel Fangio” en el que entre otras cosas se informa que una serie de piezas personales que pertenecieron al quíntuple campeón de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, salieron a la venta en la casa de subastas RM Sotheby’s resulta oportuno aclarar:

1.- Que Oscar Alcides Fangio, Rubén Fangio y Juan Carlos Rodríguez, somos los únicos y universales herederos de Juan Manuel Fangio.

2.- Que ninguno de los objetos subastados es de nuestra propiedad.

3.- Que nosotros y nuestros descendientes somos la única familia reconocida de Juan Manuel Fangio.

4.- Que no teníamos conocimiento de la subasta ni de la identidad de quienes se adjudican el carácter de familia de nuestro padre.

5.- Que desconocen los medios por los que llegaron esos bienes a poder de quienes los subastan.