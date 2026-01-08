Los hermanos Callegaro y una misma pasión: deporte y básquet

Como en toda familia siempre hay valores humanos que rigen, fortalecen, y echan fuerte raíz para futuros objetivos, mucho más si quienes van a ser beneficiados, son los hijos.

En el caso de los hermanos Fermín y Pilar Callegaro, donde además del seno familiar les ha sabido construir buenas raíces, también le ha sabido transmitir una pasión: el deporte. A lo que ambos le han sumado otra pasión y es el básquet.

En el caso de Pilar (Pili) su pasión por del deporte y en especial el Basquetbol, que suma a sus estudios universitarios los ligo en una ciudad donde pudiera no solo practicarlo, sino también competir. Y en su caso lo hace en el Club Reconquista, en la división de Básquet Femenino U20.

Por su parte Fermín, en paralelo a sus estudios de ingeniería química en Olavarria, llego con una invitación del Club Estudiantes de esa ciudad, y que al día de hoy sigue siendo parte del equipo batarás.

Ambos hermanos Callegaro adquirieron esta pasión por el básquet en el Estadio “Ernesto Bancora” del Club Atlético 9 de Julio. Y aunque Pili haya tenido un muy buen paso en su adolescencia en el Cesto, el basquetbol tiro más.

Fermín: Que el CAE vuelva al mejor básquet

Desde El Regional Digital queremos compartir como están hoy, Fermín y Pilar en materia de esta pasión que viven y transmiten: Deporte y Básquet.

Recientemente en el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, Fermín Callegaro se sumó a un dialogo radial compartiendo el presente de este deporte del CAE, al que llego en el 2021.

Viene siendo un camino largo. Cuando llegue estábamos en Liga Argentina y agarré el mal momento de Estudiantes que tuvo que ceder la plaza, y dejar de jugar torneos profesionales, y bien pude adquirir muchas experiencias el Club está trabajando en volver al nivel que se supo tener.

En ese objetivo este jugador que se desempeña como Escolta o Alero, y eficaz a la hora de encestar, comento que este año se volvió la idea de clasificar al federal, así que se jugó el torneo pro federal. Más que nada por ahí por el incentivo de algunos jugadores que siempre fueron del club”, dijo.

Para ello comento que volvió un gran jugador del Club como es el “Pájaro” Marín. Él tenía ganas de que Estudiantes volviera a tener el nivel que se merece, así que volvió al club, trajo algún sponsor, se buscaron dos o tres jugadores como para ayudar y con una base con los jugadores locales, con los que Estudiantes tiene ya en el torneo local, informo.

Callegaro recordó que hablar de Olavarria es también hablar de una muy rica historia de básquet, y esto siempre impulsado por Estudiantes. Así que obviamente va a llevar su tiempo por a ese nivel, pero la idea es poder volver a competir como se hizo alguna vez”, sostuvo con entusiasmo en el dialogo radial.

Para ello los entrenamientos de este jugador de 1,90m, son intensos y en su caso no se superpone con sus estudios universitarios, dijo.

Pili: el desafío por mantener equilibrio entre el estudio, deporte y competir

En tanto que Pilar tuvo un positivo año deportivo con “El Reconquista”, así lo apodan, y es la Asociación Cultural y Deportiva Reconquista.

Pili estudia Diseño Visual, y antes de llegar a La Plata, tuvo un fugaz paso por Estudiante de Olavarria jugando al Básquet hasta que se fue a la capital bonaerense.

En dialogo con El Regional Digital, la joven deportista dio un balance tanto personal como del equipo, donde en primer lugar jugaron el Apertura, «con la primera división llegamos a la final y en la U20 se llegó a los cuartos de final», comento esta jugadora que tambien se destaca en la cancha como Alero /Escolta, y es fuerte en el ataque.

En tanto en el Clausura jugo en ambas categorías en un nivel muy exigente, donde en U20 fueron finalistas y en Primera también finalista, y si bien no se dio el resultado, en general el año fue muy bueno en lo deportivo con mucho crecimiento. Tanto en lo personal como el del Club, subrayo.

Pili también tiene en su pasión por el básquet, entrenar a las U9 y como asistente de Cuerpo Técnico en U11 y 13, son proyectos del Club en sumar más nenas al básquet femenino.

Para este año 2026, Pilar Callegaro sostuvo que el Club no solo sostiene este proyecto deportivo, también potenciar la competición y voy a seguir no solo trabajando con las nenas, también voy a estar jugando, donde estaré en U 21, además de Primera.

En el final, Pili comento que es todo un desafío, estudiar, hacer deporte y jugar que tanto me gusta, además de entrenar a las nenas, por lo que organizándome he podido hacerlo, por lo que se va a seguir manteniendo ese equilibrio, subrayo.