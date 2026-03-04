Los CDC ACA Naon y Bragado, mostraron su sitio de maíz ante un centenar de productores de la región

La Cooperativa ACA a través de sus CDC Naon y Bragado, llevaron adelante este martes un sitio de experimentación y análisis de híbridos de maíz, donde en un destacado ensayo llevado adelante por la empresa Trybus Agro en el km 229 de la ruta nacional 5, en el partido de Bragado, un centenar de productores pudieron visualizar y analizar distintos híbridos de ACA.

La Jornada que se prolongo hasta pasado el medio día, inicio a las 9hs con una presentación institucional, por parte de Fiorella Daffara, responsable de Insumos ACA Naon y Pablo Lorca, también responsable de insumos en ACA Bragado, para luego pasar la presentación de la jornada, la parte técnica, comercial y presentación de servicios y de su plataforma digital ACA market ACA mi campo.

En cuanto a la visita al ensayo estuvo dividido entres partes, híbridos de ACA cuyo responsable fue el Ing. Agr. Fernando Mrozek, Gte. de producto ACA, un segundo ensayo manejo de siembra, densidad, nutrición, espacio que estuvo a cargo del Ing. Agr. Luis Ventimiglia, y la tercera estación, biológicos, nutrientes y fungicidas, a traves de la empresa Mosaic, que en Argentina distribuye ACA.

En la estación manejo del cultivo, los asistentes a la jornada pudieron comprobar como la importancia cuando se hace un manejo adecuado y de incorporación de nutrientes, los rendimientos son mayores.

Acerca de la jornada, el propio Mrozek en dialogo con El Regional Digital, destaco que son puntos de evaluación de una vasta red de ensayos que lleva ACA en toda la geografía maicera de Argentina y ya hace cinco campañas que decidimos compartir estos sitios con nuestros clientes», resumió.

Acerca de los objetivos de la jornada y de los híbridos ACA, las podes escuchar en la siguiente Video Nota a continuación.