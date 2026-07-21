Los carruajes llegaron a la pista de Palermo: «Es mantener una tradición y el recuerdo de acompañar a mi papá al puerto a caballo», dice el carrero José Luis Domínguez

Para José Luis Domínguez, la arena de Palermo es una vieja conocida. Con su carro, que emula un viejo coche de transporte, y un traje hecho a mano, llegó a la Expo Rural para recrear una escena de finales del 1800, en el marco de una exhibición de carruajes. Y por tercera vez, cosechó un galardón tras su exposición.

«Yo vengo de Ciudadela. Toda mi vida estuve con los carros. Mi papá iba al puerto a caballo, trabajaba en un corralón, y se traía la arena con su chata. Siempre me gustaron los carruajes y hacer esto es mantener viva una tradición», contó Domínguez.

Su paso por la muestra se dio con un tinte especial, ya que se cumplen 51 años del fallecimiento de su padre. Acompañado de su mujer y sus hijos -a quienes, asegura, les inculcó los valores del trabajo duro- completó una participación más que volvió a destacarlo entre sus colegas.

«Yo ato tipo inglés y tipo francés. Hoy vine con un coche que es para pasajeros. Cuando vos tenés otra clase de coche, te ponés otra vestimenta. En este caso tengo piezas bordadas por mi mamá hace 50 años», indicó el hombre.

Actualmente integra la Asociación de Carreros y Cocheros de Quilmes, así como la de criadores de la raza equina Hackney, a la que usa en este tipo de demostraciones. «Tengo un caballo al cual entrené. Lo preparé en medio del tráfico. Otros que vienen del campo se asustan», explicó.

Parte de ese trabajo lo comparte con sus hijos, quienes lo ayudan a atender al animal, tanto limpiando su caballeriza como alimentándolo. Su esposa Natalia Rodríguez también es de gran apoyo.

«Los caballos te hermanan, te unen. Acá nos conocemos todos. En la pista nos sacamos los ojos pero después nos felicitamos», señaló entre risas.

Y aunque su actividad principal está lejos de este ámbito, ya que se dedica a la comercialización de aceite, su pasión puede más.

«Yo fabrico el bronce de todas las monturas, tanto propias como para terceros. Además soy mi propio mecánico. Argentina tiene los mejores carruajes originales y para mí es un orgullo poder venir acá y competir», concluyó.