El boxeador nuevejuliense, Kevin Zarate esta ante una oportunidad única en su carrera profesional arriba del ring, ya que la próxima semana viajara a Inglaterra para ser parte de un show boxístico en ese país, y se convierte en el primer púgil nuevejuliense en una competencia internacional.

Zarate, tendrá su combate el próximo sábado 5 de diciembre y para llegar de la mejor manera posible, y sumado al trabajo de entrenamiento que viene realizando a lo largo de todo el año, ha solicitado vacaciones en su trabajo para profundizar los entrenamientos diarios, y llegar de la mejor manera posible, acompañdo por su padre y preparador, Luis Zarate.

En ese marco este jueves 26, fue recibido en el despacho municipal por la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, acompañada por el director de Deportes, Ariel Pesce.

Durante el encuentro, la jefa comunal dialogó con el deportista sobre este nuevo desafío en su carrera, que representa una oportunidad de crecimiento profesional y una importante experiencia para proyectar el boxeo local en el ámbito internacional.

Desde el Municipio destacaron el desafío de Kevin Zárate, señalando que llevará así el nombre de 9 de Julio y de la Argentina al cuadrilátero inglés, en una presentación que constituye un nuevo paso en su trayectoria deportiva y un motivo de orgullo para el deporte de nuestra ciudad.

En la oportunidad, Gentile le expresó sus mejores deseos de cara a esta experiencia, destacando el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que implica alcanzar una instancia de estas características, y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera.