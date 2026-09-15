La Secretaria de Obras publicas informo sobre trabajos realizados en caminos rurales

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos y el área de Vialidad Rural, viene realizando intensos trabajos en distintos sectores del partido, con tareas orientadas al mantenimiento, mejorado y recuperación de caminos rurales y desagües, con la finalidad de actuar preventivamente ante el pronóstico de lluvias intensas como consecuencia de la llegada de un nuevo fenómeno climático de “El Niño, mejorando la transitabilidad, asegurando la accesibilidad a las localidades y evitando situaciones de anegamiento.

El detalle de los trabajos es el siguiente:

MOREA

Se realizan tareas de repaso y tapado de pozos en la RP40.

FRENCH

Se continúa reforzando el alteo lindante a la ciudad.

DENNEHY

Los trabajos se abocan en mejorar la transitabilidad en el acceso (P-7).

QUIROGA

Trabajos de mejora y abovedado en el «Camino del Medio» que une Quiroga con La Niña (077-13).

LA NIÑA

Limpieza de canales laterales al acceso a La Niña (P-3) y trabajo de abovedado y alisado con motoniveladora.

Trabajos de reconstrucción en en el camino S-10 («El Pajarito»).

PATRICIOS

Trabajo de alisado en el acceso.

DUDIGNAC

Una motoniveladora trabaja en el camino P-8 que une esta localidad con la de Morea, para mejorar declive y propiciar el escurrimiento del agua, como así también se procura el alisado del mismo.