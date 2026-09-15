El deporte y Angus: Ramon Díaz y Nicolás Cavigliasso entre los ganadores del fin de semana

El espíritu competitivo, la planificación y el trabajo a largo plazo propios del deporte tienen un correlato directo en la ganadería. En un paralelismo que recuerda al clásico programa de televisión «El Deporte y el Hombre», este fin de semana las pistas de la Asociación Argentina de Angus tuvieron entre sus principales ganadores a dos figuras reconocidas del deporte nacional e internacional: el exjugador y director técnico de fútbol Ramón Díaz y el piloto campeón del Rally Dakar Nicolás Cavigliasso.

Ambos obtuvieron los máximos galardones en distintas exposiciones del país, trasladando la dedicación de sus respectivas disciplinas deportivas al desarrollo genético de la Raza Líder.

En la Sociedad Rural de Gualeguaychú (Entre Ríos), donde la clasificación estuvo a cargo de Martín Sieber, la cabaña “Los Ramones” (EMIMAI S.A.), propiedad de Ramón Díaz, obtuvo en la categoría Pedigree el Gran Campeón Macho, Mejor Toro a Corral y Campeón Dos Años Mayor (Box 67, RP 93).

Por su parte, en la Exposición de Huinca Renancó (Córdoba), bajo la jura de Luciano Correndo, el premio al Gran Campeón Macho y Mejor Macho a Bozal (Lote 3, R.P. 426) fue adjudicado a la cabaña “El Viejo Zorzal” de Rodeo el Delmo S.A. Detrás de este reproductor se encuentra Nicolás Cavigliasso. El piloto oriundo de General Cabrera (Córdoba), ganador del Rally Dakar en 2019 (cuatriciclos) y en 2025 (Challenger T3), aplica hoy en su rodeo la misma precisión tecnológica que exige el automovilismo de alta competencia.

Un fin de semana de intensa actividad para el Angus Además de los resultados en Gualeguaychú y Huinca Renancó, la Asociación Argentina de Angus mantuvo una agenda activa a nivel federal. Durante este mismo fin de semana, la raza llevó a cabo sus juras de clasificación en las exposiciones de Jesús María, Bolívar, Pergamino, y en la 13° Nacional Patagónica de la Comarca, realizada en Viedma.

Esta múltiple presencia en distintas regiones del país reafirma el compromiso de los criadores y el volumen de trabajo que la raza sostiene a lo largo de todo el calendario ganadero.