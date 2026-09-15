Grave accidente en la Ruta N° 51 con varios camiones involucrados y una persona fallecida

Conforme adelanto El Regional Digital en sus redes sociales, en la tarde de este martes pasada las 18 hs se produjo un grave accidente de tránsito que involucró a cuatro camiones en ruta provincial 51, a la altura del denominado «puente saladillo», sobre el arroyo Saladillo, y donde se da el limite interjuridisccional de 25 de Mayo y Saladillo.

Conforme informo el sitio 25 Digital, de acuerdo con la información preliminar, como consecuencia del siniestro habría fallecido una persona, mientras que dos masculinos fueron trasladados al Hospital Unzué de 25 de Mayo.

En el lugar trabajan dotaciones de los Bomberos Voluntarios de 25 de Mayo y Saladillo, junto con personal policial y otros servicios de emergencia.

La Ruta Provincial 51 permanece totalmente cerrada al tránsito. Se recomienda evitar la zona y utilizar caminos alternativos hasta que finalicen las tareas, menciona el medio

Noticia en desarrollo. Se aguarda información oficial para confirmar las circunstancias del accidente y la identidad de las personas involucradas.

Crédito de la foto: Actualidad Regional