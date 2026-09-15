«Seguramente sea mi último discurso»: Erreca pidió más Estado para desarrollar el campo y generar arraigo

Durante la apertura de la muestra de Ganadería, Agricultura y Granja de la 97ª Expo Rural de Bolívar, el presidente de la Sociedad Rural, José Gabriel Erreca, destacó la trayectoria de la institución y planteó distintos reclamos vinculados con el desarrollo productivo y la infraestructura de la región. La muestra fue inaugurada oficialmente este domingo, en el marco de la ultima jornada de la exposición.

“No es una Expo más para nosotros. Estamos a pocos meses de que la institución cumpla 100 años y 100 años de trayectoria en una comunidad no es poca cosa”, sostuvo Erreca durante su discurso.

El dirigente también destacó el trabajo realizado durante décadas para sostener la institución y la exposición: “Esto no está por obra de arte, esto está por el trabajo silencioso de mucha gente que por muchos años ha hecho ese esfuerzo”.

En ese sentido, remarcó la participación de distintos sectores de Bolívar y su vínculo con la muestra. “Acá se mezclan todos los sectores de la comunidad: el comercio, los productores chicos, medianos, los que hacen su aporte de capital, los que exponen y eso es lo que vamos a defender y a seguir valorando”, señaló.

Erreca también anticipó que este podría ser su último discurso al frente de la entidad. “Seguramente este es mi último discurso, pero vamos a seguir colaborando desde el lugar que nos toque en esta comisión directiva y seguir planteando las necesidades que tenemos como pueblo, como comunidad, como sector”, expresó.

Uno de los principales puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo en las comunidades rurales y las obras de infraestructura. En ese marco, destacó la firma de un convenio para estudiar la cuenca del Vallimanca y reclamó avances concretos.

“Tenemos que desarrollar y fortalecer el arraigo en la comunidad rural. El viernes pasado se dio un paso muy importante hacia adelante con la firma de un convenio para empezar a estudiar la famosa cuenca del Vallimanca que hace 30 o 40 años venimos hablando de eso”, afirmó.

Luego reclamó una mayor participación del Estado nacional: “Es hora de que las autoridades nacionales -que hoy no tenemos a nadie, seguramente el año que viene se van a estar peleando por las butacas para estar sentados acá- no nos den más la espalda, que desembolsen los presupuestos que tengan que desembolsar y destraben el famoso Nodo Bragado. Necesitamos de la inversión y el desarrollo del Estado”.

Finalmente, Erreca se refirió al aporte de la actividad agropecuaria a la economía local y cuestionó la presión impositiva sobre el sector.

“La plata del campo no va a los paraísos fiscales, la plata del campo vuelve a la ciudad, vuelve a la producción, vuelve al comercio local y no solamente está para que nos apliquen impuestos y más impuestos a nivel nacional y a nivel provincial: queremos que eso se vuelque definitivamente en la producción”, sostuvo.

Fuente: Presente Noticias