Licencia de Conducir: Como son los cambios en las Licencias profesionales

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad que, en el marco de las modificaciones introducidas al Sistema Nacional de Licencias de Conducir, la Provincia de Buenos Aires aprobó el Convenio Específico de Delegación de Facultades para el Otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir con carácter interjurisdiccional para las clases C, D y E, mediante el Decreto Provincial N.o 3153/2025.

En este contexto, se solicita a las personas que poseen Licencia de Conducir profesional que se acerquen con la debida anticipación a la fecha de vencimiento de su licencia al Centro de Emisión de Licencias correspondiente, a fin de realizar los trámites necesarios de manera ágil y evitar inconvenientes.

La oficina de Licencias de Conducir continúa trabajando para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo régimen, brindando asesoramiento y acompañamiento a todos los conductores profesionales alcanzados por esta modificación.