La inflación perforó el 2%: 1,9% en junio, el número más bajo en 10 meses

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y confirmó la desaceleración. Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, tras aquel 1,9% de agosto de 2025.

Poco después de las 16, el ministro Luis Caputo celebró el índice en redes sociales: “La inflación núcleo fue de 1,6% mensual. La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”. A su vez, Caputo destacó el comportamiento de los distintos rubros: “A nivel de divisiones, la variación en ‘Alimentos y bebidas no alcohólicas’ fue de 1,3%, en tanto ‘Prendas de vestir y calzado’ registró una suba de 0,4%. Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual”. Siempre de acuerdo con el ministro, “la media móvil de tres meses disminuyó 0,5pp en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”.

De nuevo al índice del organismo, la última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo, después de haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses siguientes, la tendencia se consolidó a la baja y alcanzó el tercer mes consecutivo de retracción: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).