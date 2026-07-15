Otro vehículo municipal sufrió un incendio

En la noche de este martes minutos antes de la hora 21, el Cuartel de Bomberos Voluntarios fue alertad de un incendio de un vehículo en la ciudad, en la intersección de la Av.Aita y Cavallari.

Al llegar se constato el fuego en la zona de motor de un utilitario marca Volkswagen Saverio perteneciente al Municipio de 9 de Julio, y abocado al área de recolección de residuos.

En el lugar trabajo una unidad y el conductor no sufrió lesiones algunas. Con este es el segundo vehículo municipal que sufre un incendio en pocos dias. El anterior fue un transporte, también del area de recolección de residuos, donde el fuego destruyo por completo la cabina del mismo.